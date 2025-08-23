Scuole comunali, assunte 175 persone

- pubblicità -

Sottoscritti oggi al Comune di Napoli, presso gli uffici della Direzione Generale, 45 contratti di lavoro con il profilo professionale di Funzionario socioeducativo, personale che sarà assegnato a partire dal 1°settembre 2025 negli asili nido delle Municipalità cittadine.

L’iniziativa si colloca nel quadro del più ampio percorso di rafforzamento degli organici comunali destinati ai servizi educativi per l’infanzia, avviato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi negli ultimi anni.

Il piano assunzionale proseguirà nell’immediato con l’attivazione di 130 contratti a tempo determinato di maestre per la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, misura volta a rispondere con tempestività alle esigenze delle strutture educative cittadine.

Nel corso del triennio appena trascorso, il Comune di Napoli ha provveduto all’immissione in servizio di oltre 200 unità di personale a tempo indeterminato (tra educatori e maestre), al fine di garantire un progressivo potenziamento della rete dei servizi educativi e scolastici comunali.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di procedere alla pubblicazione, in tempi rapidi, di un nuovo concorso pubblico per maestre a tempo indeterminato, volto a consolidare in via strutturale la dotazione organica del settore.

L’insieme di tali azioni testimonia l’impegno costante dell’Ente nel garantire la qualità e la continuità dei servizi educativi, nonché nel sostenere le famiglie e valorizzare le professionalità impegnate nel sistema scolastico cittadino.