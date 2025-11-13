Servizi educativi 0-6 anni, l’incontro al Maschio Angioino

- pubblicità -

Il Comune di Napoli, negli ultimi anni, ha avviato un percorso volto al miglioramento complessivo del sistema dei servizi educativi rivolti alla fascia 0-6 anni.

Mercoledì mattina, del presso la Sala dei Baroni di Castel Nuovo, l’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie, insieme a dirigenti e funzionari comunali, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti del Terzo settore che gestiscono i nidi comunali, per un confronto sullo stato e sulle prospettive sistema educativo cittadino.

Il processo di innovazione in corso riguarda sia gli aspetti organizzativi che quelli pedagogici. Le novità principali riguardano la riorganizzazione del sistema dei servizi, l’introduzione della figura dei coordinatori educativi e pedagogici, l’approvazione del nuovo Regolamento per la gestione dei servizi educativi 0-6 anni e l’investimento nella formazione continua del personale educativo. Tali azioni hanno contribuito all’avvio di un significativo processo di qualificazione del modello organizzativo e del funzionamento dei servizi. In questo contesto, assume particolare rilievo la collaborazione con Reggio Children s.r.l., fondata sui principi del Reggio Emilia Approach®, sviluppato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia. Il dialogo con Reggio Children è finalizzato alla definizione degli orientamenti pedagogici che il Comune di Napoli intende adottare, attraverso la costruzione condivisa del Progetto Educativo Cittadino e la sperimentazione di pratiche educative innovative, capaci di valorizzare le esperienze maturate e di aprire nuove prospettive. Elemento centrale di questo percorso è il riconoscimento del bambino come soggetto di diritti, protagonista attivo nella costruzione della propria identità. “Questa Amministrazione –ha spiegato l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie– ha avviato un processo di riorganizzazione delle strutture educative, anche attraverso il reclutamento di personale con funzioni di coordinamento pedagogico, che prima non era presente. Ci muoviamo in una logica 0-6 anni in cui non c’è alcuna cesura tra nido e scuola dell’infanzia, ma educatori e insegnanti lavorano insieme per costruire una continuità educativa e realizzare poli per l’infanzia, come indicato dalle linee guida ministeriali e dagli studi di pedagogia. Abbiamo avviato una collaborazione con Reggio Children, eccellenza internazionale, e abbiamo cercato di superare un modello concepito come servizio di welfare, perché si tratta di offrire un servizio educativo. Le famiglie sanno che nelle nostre strutture si crea un contesto in cui i bambini fanno esperienze che consolidano capacità di apprendimento che li accompagneranno per tutta la vita.”

Programma dell’incontro

• IL SISTEMA INTEGRATO 0-6: SCELTE POLITICHE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Maura Striano – Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli

• I PROCESSI DI INNOVAZIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI NAPOLI

Barbara Trupiano – Dirigente del Servizio Sistema Educativo del Comune di Napoli

• IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6

Francesca Barbato – Responsabile EQ settore educativo 0-6 del Servizio Sistema Educativo del Comune di Napoli

• IL PIANO DI FORMAZIONE

Colette Romano – Istruttore direttivo scolastico del Servizio Sistema Educativo del Comune di Napoli

• IL DIALOGO CON IL PROGETTO EDUCATIVO DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI REGGIO EMILIA

Daniela Lanzi – Pedagogista Scuole e Nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia e collaboratrice di Reggio Children

• LE LINEE DI SVILUPPO DEL PROGETTO EDUCATIVO CITTADINO

a cura del Coordinamento pedagogico del Comune di Napoli

– L’idea di bambino

– Il pensiero progettuale e la documentazione

– I cento linguaggi del bambino: la cultura dell’atelier e i contesti di apprendimento

– La partecipazione delle famiglie

– Strategie per accogliere al nido e alla scuola e l’organizzazione della quotidianità

Dibattito e confronto

Interventi programmati: direttori di Municipalità, elevate qualificazioni responsabili di circolo delle Municipalità, organizzazioni sindacali, enti del Terzo settore gestori dei nidi comunali

Modera:

Barbara Trupiano – Dirigente del Servizio Sistema Educativo del Comune di Napoli