Sessualità e affetività, l’incontro al Galilei a cura di Conad

Un ponte ideale tra Napoli e Milano ha unito oggi studenti, esperti e istituzioni in un importante dialogo su sessualità e affettività. Presso l’Aula Magna del Liceo Galileo Galilei di Napoli, 110 studenti hanno partecipato attivamente all’evento promosso da Fondazione Conad ETS e PAC 2000A Conad, la Cooperativa del Consorzio Conad con punti vendita in Campania, Lazio, Umbria, Calabria e Sicilia, mentre oltre 23.000 studenti da 214 istituti scolastici in tutta Italia si sono collegati in live streaming da Milano, da Casa Emergency, per seguire la diretta nazionale.

L’iniziativa, quarto appuntamento del Progetto Scuola 2024-2025, pone l’accento sull’importanza di un approccio aperto e consapevole alla dimensione relazionale ed emotiva dei giovani. Gli interventi hanno approfondito argomenti come il consenso, la gestione delle emozioni, la prevenzione della violenza, la decostruzione degli stereotipi di genere e l’importanza di costruire relazioni sane e consapevoli.

A Napoli, l’evento è stato arricchito dalla presenza dell’Assessora all’istruzione del Comune, Maura Striano, e della direttrice sanitaria AIED, Anna Di Domenico, testimoniando l’impegno delle istituzioni locali sul tema. Fabio Lupo, Direttore Area Campania PAC 2000A Conad, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio. Prima della diretta, la Dott.ssa Anna Maria Di Cristo di AIED Napoli ha offerto un’introduzione agli studenti presenti, stimolando un primo confronto e rispondendo alle loro domande.

Da Milano, il Professor Emmanuele Jannini dell’Università di Roma Tor Vergata e la Professoressa Alessandra Graziottin dell’Università di Verona hanno approfondito tematiche cruciali per la crescita dei giovani: consenso, gestione delle emozioni, prevenzione della violenza, decostruzione degli stereotipi di genere e costruzione di relazioni sane. La conduzione è stata affidata ad Alessandra Tedesco, con la partecipazione della giornalista Lilli Gruber.

La presidente dell’AIED di Napoli presente presso il Liceo Galileo Galilei di Napoli Anna Maria Di Cristo ribadisce “è importante, oggi più che mai, che le nuove generazioni abbiano gli strumenti per capire il complesso mondo della sessualità e dell’ affettività. Per questo come AIED, condividiamo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute, le quali ribadiscono possono essere di supporto per un indirizzo educativo sulle tematiche. Io e la collega Di Domenico Anna siamo orgogliose di aver partecipato a questo evento in live streaming con importanti professori collegati da Milano. Infine, ritengo fondamentali ci siano dei momenti informativi nelle scuole su tematiche come quella di oggi così che si possa costruire una società bastata sulla conoscenza e il rispetto”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare questo importante progetto a Napoli, offrendo ai giovani del nostro territorio un’opportunità di confronto e crescita su temi fondamentali come la sessualità e l’affettività. Crediamo che investire nell’educazione delle nuove generazioni sia un dovere per le imprese che, come PAC 2000A Conad, operano al servizio delle comunità locali. Eventi come questo, che uniscono la dimensione locale alla portata nazionale del progetto di Fondazione Conad ETS, testimoniano il nostro impegno concreto per un futuro più consapevole e responsabile” ha sottolineato Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad.

“Supportare i giovani nel loro percorso formativo è uno degli obiettivi centrali di Fondazione Conad ETS. Sensibilizzarli sulle tematiche sociali più attuali significa renderli più protagonisti della loro vita – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice della Fondazione. – Oggi, per esempio, abbiamo consentito a migliaia di ragazzi di riflettere su un tema tanto delicato quanto importante come il rapporto con la sessualità. Abbiamo parlato di emozioni, stereotipi, pornografia: attraverso la voce di ospiti qualificati abbiamo contribuito a dare loro una ‘mappa’ per aumentare la loro capacità di orientamento in un mondo sempre più complesso”.

Il Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS si distingue per essere un’iniziativa che crea un ponte tra le scuole italiane e le sfide del cambiamento, proponendo appuntamenti formativi su innovazione, sostenibilità ed educazione digitale. Grazie alla partecipazione delle Cooperative Conad, come PAC 2000A Conad, il Programma 2024-2025 si estende su tutto il territorio nazionale, offrendo opportunità di crescita e confronto per gli studenti di ogni regione.

Patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano, l’incontro rientra in un più ampio progetto di Fondazione Conad Ets che, dal novembre 2022, sta proponendo alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming dedicati alle tematiche educative più urgenti e attuali, trattate dalla viva voce dei protagonisti dell’impegno sociale, civile, umanitario, culturale e scientifico del nostro Paese.

PAC 2000A Conad da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, nei programmi di “Alternanza Scuola-Lavoro”, in progetti come “Scrittori di Classe Conad” per accendere la passione per la lettura, fino a “Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il ì sostegno agli studenti e alle istituzioni educative.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS. Grazie al progetto scuola realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane, gli studenti italiani vengono coinvolti in diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni: le scuole di ogni Regione possono accedere gratuitamente a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale, alimentare e al rispetto dell’altro.

Il calendario dei successivi appuntamenti live 2025

10 aprile 2025, Pagine di legalità: l’evento finale, con gli studenti, del percorso formativo con Pietro Grasso che quest’anno consta anche di due webinar dedicati esclusivamente ai docenti e previsti per il 24 ottobre 2024 e il 30 gennaio 2025. L’intento dell’incontro sarà analizzare con gli studenti quanto le mafie si siano infiltrate nell’economia e nella vita sociale di tutto il Paese, andando ben oltre le tradizionali regioni del Sud d’Italia

PAC 2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di 5,28 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,24% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (PAC 2000A, Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema.

Unisona Live Cinema si occupa di produrre e distribuire contenuti culturali, iniziative educative live, film e spettacoli, sia attraverso la propria rete di centinaia di sale cinematografiche diffuse in tutta Italia, sia mediante la trasmissione live streaming con la piattaforma di cinema on-demand dedicata alla scuola, Keaton. Grazie al materiale didattico di preparazione, ogni proiezione diventa un’occasione per avviare percorsi di approfondimento fuori e dentro la scuola; la finalità è quella di facilitare una presa di coscienza dei ragazzi sui grandi temi dell’attualità.