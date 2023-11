Sicurezza stradale, il Pullman Azzurro della Polizia incontra le scuole di Somma Vesuviana

Nell’ambito delle iniziative volte a diffondere la cultura dell’Educazione Stradale, l’Associazione di Promozione Sociale “Soma & Psiche”, nella mattinata odierna, ha organizzato nel comune di Somma Vesuviana (NA), una giornata dedicata agli studenti degli Istituti Superiori E. Torricelli e E. Majorana, con la partecipazione del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, allestito con le più innovative tecnologie e con a bordo personale della Polizia di Stato specializzato in comunicazione finalizzata a veicolare ai giovani la cultura e le condotte di guida sicura.

All’evento hanno partecipato circa 400 studenti del territorio, ai quali l’equipaggio del Pullman ed il personale della Sezione Polizia Stradale di Napoli, coordinati dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Maria Pia ROSSI, hanno mostrato loro le varie tecnologie, l’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l’Etilometro, il Precursore e il Telelaser, coinvolgendo i ragazzi in giochi a tema, filmati e cartoni animati per far capire quanto è importante guidare senza distrazioni ed in modo corretto.

In particolare per i ragazzi delle scuole Superiori è stato allestito sul bus un simulatore di guida ed un tappeto multimediale per simulare gli effetti della guida sotto l’influenza dell’alcool.