Terra instabile, comunità consapevole, incontro a Pozzuoli venerdì 4

“Terra instabile, comunità consapevole: legalità e prevenzione per convivere con il bradisismo”. È questo il tema del convegno aperto alla cittadinanza, realizzato dall’IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli, il giorno 4 aprile dalle ore 10.00 presso l’Aula Magna del plesso centrale di Monteruscello.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sui temi della sicurezza territoriale, della legalità e della responsabilità civica.

L’incontro, con l’ausilio di esponenti delle istituzioni e della comunità scientifica, si pone come obiettivo quello di fornire elementi per riflettere sul ruolo fondamentale della conoscenza scientifica e della cultura della legalità, come strumenti per affrontare le sfide del presente e del futuro.

Dopo l’introduzione del Dirigente Scolastico, Dott. Filippo Monaco, i lavori saranno moderati dalla Dott.ssa Flavia Dolgetto, giornalista e collaboratrice del Corriere della Sera.

Interverranno personalità di rilievo del panorama istituzionale e scientifico:

Ing. Luigi Manzoni , Sindaco di Pozzuoli

, Sindaco di Pozzuoli Dott. Mauro Antonio Di Vito , Direttore dell’Osservatorio Vesuviano presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Dott. Gaetano Gigliano, Magistrato della Corte dei conti

Don Luigi Merola , Referente per la legalità nelle scuole italiane

, Referente per la legalità nelle scuole italiane Michele Di Bari, Prefetto di Napoli

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Dirigente Scolastico, Dott. Filippo Monaco, che dichiara: «L’area flegrea, da sempre straordinariamente ricca di storia, cultura e risorse naturali, è anche un territorio fragile, esposto a fenomeni naturali complessi come il bradisismo. Questo evento nasce dalla volontà di offrire alla nostra comunità scolastica e cittadina strumenti di comprensione e consapevolezza. Educare alla legalità e alla prevenzione significa formare cittadini attivi, responsabili e capaci di affrontare con lucidità e partecipazione le sfide che il nostro territorio ci pone. La comunità scolastica del Petronio rinnova così il proprio impegno nella costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole, capace di affrontare i fenomeni naturali con responsabilità, competenza e spirito di collaborazione».