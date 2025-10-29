Torna Cultura, che classe, il programma 25-26

- pubblicità -

La cultura come esperienza viva, condivisa e formativa: è questo il cuore di “Cultura, che classe!”, il progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli per l’anno scolastico 2025/2026.

Un percorso innovativo che porta il teatro, la musica, il cinema, l’arte e i musei direttamente nelle scuole della città, offrendo agli studenti nuove occasioni per conoscere e sperimentare.

L’obiettivo è valorizzare la creatività e la crescita culturale dei giovani attraverso l’incontro diretto con le diverse forme dell’espressione artistica e culturale.

Il progetto nasce con l’intento di arricchire la formazione scolastica attraverso esperienze dirette e laboratoriali che avvicinino i ragazzi alla conoscenza delle pratiche museali, sceniche, musicali e audiovisive.

Coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, “Cultura, che classe!” si estende a tutto il territorio cittadino, con 40 istituti che ospiteranno i 13 progetti selezionati tra le proposte presentate dagli operatori culturali locali.

Elemento centrale di quest’edizione è l’associazione di un testimonial d’eccezione a ciascun percorso: attori, musicisti, registi e scrittori, tra i quali Lino Musella, Nunzia Schiano, Aniello Arena, Antonio De Matteo, Maurizio Capone, Luciano Melchionna e Maurizio De Giovanni, prenderanno parte ai laboratori e incontreranno i ragazzi nelle scuole, contribuendo con la propria esperienza a rendere i laboratori momenti autentici di confronto, ispirazione e crescita.

Tutte le attività laboratoriali di “Cultura, che classe!” si svolgeranno fino a maggio 2026, quando a conclusione dei percorsi saranno organizzati una serie di eventi pubblici che coinvolgeranno scuole, artisti e cittadinanza.

Ogni laboratorio troverà una propria forma espressiva (spettacolo teatrale, concerto, mostra o proiezione cinematografica) per condividere con il pubblico il lavoro svolto dagli studenti nel corso dell’anno.

Queste restituzioni conclusive, diffuse tra scuole, teatri, musei e spazi urbani, lasceranno una traccia concreta e condivisa del percorso svolto, testimoniando come la cultura, quando entra nella scuola, possa trasformarsi in esperienza viva, collettiva e rigenerativa per l’intera città di Napoli.

I laboratori di teatro

Sette progetti originali esplorano la dimensione teatrale come spazio di espressione, riflessione e condivisione.

Dalle memorie di guerra alle fiabe popolari, dalle storie di detenzione alla riscrittura dei classici, ogni percorso accompagna gli studenti alla scoperta del teatro come linguaggio vivo, partecipato e inclusivo.

● “Che sia l’ultimo compleanno di guerra”, a cura di Trerrote

APS Testimonial: Lino Musella

Istituti coinvolti: Liceo Statale “A. Genovesi”, Liceo Artistico Statale di Napoli, Liceo Statale “P. Calamandrei”.

Il progetto stimolerà la riflessione e il dialogo tra studenti sul tema della guerra e della pace, ripercorrendo gli eventi storici del nostro passato e analizzando come queste due parole attraversino anche il nostro presente.

● “Figliǝ di Napoli milionaria!”, a cura dell’Associazione Primo Aiuto

Testimonial: Giulio Baffi

Istituti coinvolti: I.C. 61°“Sauro Errico Pascoli”, S.M.S. “Viale Delle Acacie”, I.C. “Radice Sanzio Ammaturo”.

Il progetto si propone di offrire un’esperienza unica di conoscenza ed esplorazione interdisciplinare del mondo di Eduardo De Filippo, attraverso l’incontro tra la poesia e l’impegno politico che il grande artista partenopeo ha profuso nei confronti dei giovani e la crudezza di uno dei drammi più rappresentativi di Eduardo: “Napoli milionaria!”.

● “Violenza-Non-Violenza. Teatro, carcere, comunità”, a cura dell’Aps P.E.R.SUD

Testimonial: Aniello Arena

Istituti coinvolti: I.T.I. “A. Righi”, I.S.I.S. “E. Caruso” (sezione staccata del Centro Penitenziario di Secondigliano), Liceo classico statale “A. Pansini”.

Il progetto si pone come ideale sviluppo del progetto “Teatro, carcere, legalità” finanziato dal Comune con il bando “Teatro, che classe!”.

Quest’anno sarà affrontato il tema della violenza e della non violenza, con una riflessione su cosa determina l’adesione a comportamenti aggressivi o, al contrario, a pratiche di pace e rispetto.

● “Levante – Teatro ad Est”, a cura dell’Aps N:EA (Napoli Europa Africa)

Testimonial: Christian Giroso

Istituti coinvolti: I.C. 83°“Porchiano Bordiga”, I.C. 88°“E. De Filippo”, I.C. 46°“Scialoja Cortese-Rodinò”.

Il progetto prevede un lavoro di consapevolezza del corpo e della voce, nonché delle dinamiche dello spazio condiviso, che è lo spazio scenico.

Per le classi prima e seconda è previsto uno studio e una riscrittura della fiaba “Giovanniello senza paura”, tratta dal libro “Fiabe campane”, a cura di Roberto De Simone; per la classe terza è prevista una lettura e una riscrittura della tragedia “Antigone” di Sofocle.

● “ImprovvisAzioni”, a cura di Culturadice Società Cooperativa Sociale

Testimonial: Luciano Melchionna

Istituti coinvolti: I.C. “Nicolini-Di Giacomo”, I.C. 20°“Villa Fleurent”, Istituto Salesiane di Don Bosco “Santa Maria Ausiliatrice”.

Il progetto teatrale trasforma il laboratorio in uno spazio di crescita, inclusione e creatività.

Il percorso favorisce lo sviluppo di competenze emotive, relazionali e sociali, affrontando temi come legalità e responsabilità.

● “HI – Human Intelligence”, a cura di Coffee Brecht e Vernicefresca

Testimonial: Lorenzo Sarcinelli

Istituti coinvolti: Scuola Secondaria Statale I°grado “A. Belvedere”, Liceo Scientifico Statale “T. L. Caro”, I.C. 19°“Russo-Montale”.

Un percorso di esplorazione personale, per comprendere quali sono le caratteristiche che rendono l’intelligenza umana unica, come l’empatia, la capacità di improvvisare, la creatività, il pensiero critico e l’intuizione.

Attraverso giochi teatrali, esercizi di improvvisazione, discussioni di gruppo e attività di team-building, i ragazzi acquisiranno consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.

● “Il signore delle mosche – Laboratorio/Spettacolo”, a cura di Associazione Arte°Grado

Testimonial: Anna Gesualdi

Istituti coinvolti: I.C.S. “D’Aosta Scura”, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, I.C.S. “Pavese-Nazareth”.

Il progetto, attraverso l’opera di William Golding, offre uno specchio per analizzare le radici del conflitto, la pressione del gruppo, la paura, la fragilità delle norme sociali e le conseguenze devastanti della prevaricazione e dell’esclusione: tutti elementi che sono al cuore del fenomeno del bullismo.

I laboratori di musicaDue percorsi uniscono suono, parola e cittadinanza attiva, mettendo la musica al servizio dell’inclusione e della partecipazione.

● “ConTesti Sonori”, a cura di Maestri di Strada Onlus e SongArt APS

Testimonial: Maurizio Capone

Istituti coinvolti: I.C. “Aldo Moro”, I.C. 49°“Toti Borsi Giurleo”, I.P.S.E.O.A. “Ippolito Cavalcanti”.

Il percorso, articolato tra laboratori di rap, scrittura di canzoni, musica d’insieme e percussioni, diventa uno strumento per favorire collaborazione, cooperazione e ascolto reciproco, promuovendo competenze trasversali di cittadinanza attiva.

Fare musica, farla insieme, richiede la relazione con l’altro, riconoscersi reciprocamente qualità e competenze.

● “Note di Classe”, a cura di i Ken APS ETS

Testimonial: Lucia Sacco

Istituti coinvolti: Liceo Classico Statale “Gian Battista Vico”, I.C. “Ilaria Alpi-Carlo Levi”, I.C. “Michelangelo Augusto”.

Il progetto, attraverso la pratica corale e il linguaggio audiovisivo, guiderà i ragazzi nell’esplorazione di temi come identità, rispetto e diversità, valorizzando ogni voce, andando anche oltre gli stereotipi di genere e la disabilità.

I laboratori di audiovisivo

Tre progetti formano gli studenti ai linguaggi del cinema e dei media, per raccontare sé stessi e la città con uno sguardo critico e consapevole.

● “R.E.C. – Racconti, Emozioni, Comunità”, a cura di CTG Turmed APS

Testimonial: Antonio De Matteo

Istituti coinvolti: I.C “Palasciano”, I.C. “Ferdinando Russo”, I.C. “Giovanni Falcone”.

Il progetto prevede un laboratorio audiovisivo integrato tra tre scuole secondarie di primo grado del quartiere Pianura, finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio sui temi di identità, legalità e cittadinanza attiva.

Il metodo adottato è basato sul learning by doing, peer learning e collaborazione, per valorizzare differenze individuali, favorire la partecipazione e sviluppare competenze tecniche, trasversali e civiche.