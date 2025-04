Torniamo a scrivere per trasmettere emozioni

- pubblicità -

Giovedì scorso l’ufficio postale di Pomigliano D’Arco ha aperto le porte a quattro classi dell’I.C. Catullo – Sulmona. Durante l’evento filatelico dedicato alle festività pasquali, gli studenti hanno scritto e affrancato le cartoline prodotte da Poste Italiane per la Pasqua 2025, inviando i loro auguri alle persone care.

Alla presenza della preside dell’istituto nonché assessore all’ambiente Maria Rosaria Toscano, dell’assessore alla cultura e all’istruzione Giovanni Russo e del vicesindaco Domenico Leone, alle ore 12 si è tenuta la cerimonia dell’annullo con timbro filatelico dedicato alla Pasqua 2025.

La dirigente dell’istituto Catullo ha accompagnato i suoi alunni in questa mattinata alla scoperta della filatelia e della scrittura: «Siamo molto grati a Poste Italiane per averci dato l’opportunità di far conoscere ai nostri studenti l’importanza della scrittura come mezzo per trasmettere emozioni. Scrivere a mano i propri pensieri, con la propria calligrafia, unica e riconoscibile da chi riceve il messaggio, è un modo innovativo, in questo mondo digitale. Abbiamo voluto far capire ai bambini – continua la preside – che ricevere una cartolina è come ricevere un regalo: è inattesa, provoca gioia nel destinatario e resta per sempre come ricordo, tutte sensazioni che con la messaggistica virtuale sono andate perse».

Gli alunni dell’istituto Catullo hanno ascoltato con grande attenzione le spiegazioni fornite da Paola Esposito, referente di Filatelia per la provincia di Napoli, e hanno visto soddisfatte le loro numerose curiosità riguardanti i francobolli, il loro valore intrinseco e come mezzo per trasmettere conoscenza.

«Ogni francobollo – ha detto Giovanni Russo – rappresenta un piccolo pezzo della storia del nostro Paese, è una piccola opera d’arte che racchiude in sé un richiamo alle radici e alla cultura italiana. L’annullo filatelico – continua l’assessore alla cultura e all’istruzione – è un gesto importante che nobilita un evento lo imprime nella storia e lo consegna ai posteri per creare solide basi per guardare al futuro».

Dopo aver compilato la cartolina dedicata alla Pasqua con i loro auguri, gli studenti l’hanno affrancata, annullata ed inviata ad amici e parenti che riceveranno degli auguri speciali per queste feste in arrivo.