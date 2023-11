La sfida di Elena Schirinzi si chiama ES Collection

ES Collection è il nuovo brand di abbigliamento, accessori e gioielli che rappresenta una sfida alle difficoltà ed uno spunto per rialzarsi più forti di prima dopo una caduta.

ES sta per Elena Schirinzi, veneta dalla fibra forte, con esperienze in Benetton e Bermuda, che ha messo in questo nuovo progetto tutta sé stessa e tutta l’energia per poter ricominciare a vivere.

La Milano fashion Week da poco conclusa è stata il trampolino di lancio per questo nuovo brand che si preannuncia già iconico, a cominciare dal logo.

La mission di ES Collection è “Rise and Believe in Your Dreams”, rinasci e credi nei tuoi sogni, un messaggio positivo che emerge in tutte le creazioni proposte da Elena.

“In ES Collection c’è tutta la mia vita, in questo progetto ho voluto lanciare un messaggio di speranza e determinazione, un invito a voler raggiungere i propri obiettivi, qualunque cosa succeda. Un modo per passare dal pensiero all’azione, dalle parole ai fatti. Tutto è possibile se crediamo in noi stessi e nei nostri sogni”.

Quali sono le linee guida di ES Collection allora? L’eleganza senza tempo, i grandi classici, lo stile che ha reso il Made in Italy un’icona ed un modello da seguire in tutto il mondo.

Il pregio delle materie prime, l’esperienza e la tradizione dell’oreficeria veneta, la cura in ogni singolo dettaglio la tradizione dell’artigianato italiano che rende raffinato anche un capo street e casual come una t-shirt, sono questi i punti di forza di ES Collection.

Non solo, ES Collection ha come valori guida la sostenibilità, cercando materie prime a km zero col minimo impatto possibile sull’ambiente, e la solidarietà, sostenendo le associazioni che si occupano di disturbi dello spettro autistico.

“L’empatia è al centro di tutto ciò che facciamo, sia nell’ambito dell’abbigliamento sostenibile che nel sostegno alle famiglie. Un piccolo passo alla volta, stiamo cercando di rendere il mondo un posto migliore per tutti.”

Le parole di Elena Schirinzi emergono nella proposta di ES Collection, abbigliamento casual, accessori e gioielli, risorgi e credi nei tuoi sogni.

a cura di Agostino Marotta