La vita di E. A. Mario in un documentario

- pubblicità -

Sono iniziate a Napoli le riprese del documentario di carattere biografico ‘Note Italiane’, sulla vita e la carriera di Giovanni Ermete Gaeta (5 maggio 1884 – 24 giugno 1961) in arte E. A. Mario, tra i più grandi autori e poeti italiani del Novecento. Scritto da Daniele Di Biasio e Adelmo Togliani e diretto dallo stesso Togliani, il documentario vuole restituire al pubblico un’immagine sincera e completa di E. A. Mario, autore della nostra più famosa canzone patriottica, ‘La leggenda del Piave’, e di altri grandi successi della canzone italiana tra cui ‘Vipera’, ‘Balocchi e profumi’, ‘Tammurriata nera’ e ‘Santa Lucia luntana’.

‘Note Italiane’ racconterà la storia di E. A. Mario coniugando materiale di repertorio – tra cui spezzoni di film, interviste e filmati d’epoca moderna, esecuzioni di cantanti celebri – con testimonianze attuali degli eredi diretti dell’autore e poeta napoletano oltre a quelle di grandi artisti contemporanei. Tra le testimonianze vi saranno quelle di Peppe Barra, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello, Antonio Onorato, Marisa Laurito, Eugenio Bennato, Antonio Sinagra e Mirko Dettori, che daranno una personale ricostruzione del personaggio. Gli interventi invece di storici, musicologi, saggisti e critici musicali tra cui Anna Cepollaro, Renato Marengo, Carmine Aymone e Antonio Sciotti saranno invece fondamentali per contestualizzare il personaggio nella sua epoca storico artistica, quella a cavallo tra le due Guerre Mondiali. A tutto questo si aggiungeranno delle sequenze di finzione in cui verranno ricostruiti alcuni momenti chiave della vita di E. A. Mario – qui interpretato dall’attore napoletano Giovanni Amura (L’amica geniale, Resta con me) – come il suo esordio autoriale, la nascita dei suoi più grandi successi, gli incontri con Re Vittorio Emanuele III e il Presidente De Gasperi.

‘Note Italiane’ è una produzione Santa Ponsa Film in collaborazione con Rai Documentari. Tra le location scelte come set nel centro storico di Napoli vi sono Villa Pignatelli, Palazzo Maddaloni e la sede dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi. Il documentario, le cui riprese proseguiranno nella città partenopea fino al 28 novembre 2024, vanta inoltre la collaborazione di Film Commission Regione Campania. La messa in onda di “Note Italiane” è prevista sulle reti Rai nel corso del 2025.