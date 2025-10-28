La vita va così, Virginia Raffaele e Riccardo Milani giovedì 30 al The Space Cinema

- pubblicità -

Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.

Giovedì 30 ottobre, infatti, alle ore 20:45, Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del nuovo film “La Vita va Così”, distribuito da Medusa Film.

Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna. Efisio Mulas (Giuseppe Ignazio Loi) è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato. Dall’altra parte c’è Giacomo (Diego Abatantuono), Presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso. Al suo fianco Mariano (Aldo Baglio), capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra. Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca (Virginia Raffaele), la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra. Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna (Geppi Cucciari), una giudice nata e cresciuta in quei luoghi chiamata a dirimere il conflitto. Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca tra chi sogna nuove opportunità di lavoro e chi teme di perdere per sempre la propria identità, l’incrollabile “no” di Efisio si carica di un significato collettivo. Forte del valore delle sue scelte e della memoria di chi è venuto prima di lui, Efisio sa che a volte, proprio perché “la vita va così”, bisogna fermarsi e decidere da soli dove andare.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1019/HO00003209/73607

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.