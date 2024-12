L’Arcobaleno Napoletano, grande successo per la 13a edizione

- pubblicità -

Grande successo per la 13ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, il premio ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso, svoltosi lunedì 2 dicembre presso il Teatro Sannazaro di Napoli.

L’edizione 2024 è dedicata alla memoria del giornalista Rai Franco Di Mare e vede la conduzione del presentatore italiano Savino Zaba insieme ad Anna Capasso. Sul palco si sono alternate le performance dei tanti ospiti, dalla madrina della serata Valentina Stella a Lino Barbieri, Rosa Miranda e Cosimo Alberti. Inoltre, durante la cerimonia, non sono mancate le incursioni di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

Tra gli ospiti della serata era presente Antonio Rocco, nel cast di “Mare Fuori Il Musical” insieme ad Anna Capasso, con la regia di Alessandro Siani.

L’evento ha visto consegnare importanti riconoscimenti a personaggi del mondo delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Società civile e dell’Imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali. Tra i premiati della serata figurano: Imma Villa, che riceve il riconoscimento come “Attrice di Serie TV”, Massimiliano Rosolino, premiato per il suo contributo nel mondo dello sport, Kremoso, che si distingue nel campo dell’imprenditoria, il Dr. Rino Bartolomucci, onorato come “Presidente di azienda leader”; Francesco Emilio Borrelli, che ottiene il titolo di “Politico”, Susy Del Giudice, premiata per il suo lavoro nel teatro, Laura Valente, riconosciuta come “Donna in Carriera”; Marina Tripodi, vincitrice come “Vocal Trainer”, Angela Ceraso, premiata per il suo impegno nel giornalismo e Maurizio De Giovanni, che si aggiudica il premio di miglior scrittore.

La maglia ufficiale della SSC Napoli autografata, in palio per l’asta di beneficenza “istantanea”, è stata acquistata a 600 euro da Antonio Ferrieri. Il ricavato andrà devoluto alla Fondazione Melanoma Onlus. Presente alla serata, per la Fondazione, il dottor Corrado Caracò.

La serata, trasmessa in diretta su RadioCapri, andrà in onda questa sera in versione integrale alle ore 21.15 su Stile tv, canale 78 del digitale terrestre.

Il Premio “L’arcobaleno Napoletano” è stato organizzato con il patrocinio morale del Comune di Napoli, a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.