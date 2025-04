L’armonia perduta, Bruno Fermariello espone da FrameArsArtes

Inaugurata mercoledì 9 aprile la mostra di Bruno Fermariello dal titolo “l’armonia perduta” presso la galleria FrameArsArtes di Napoli, a cura di Paola Pozzi e Brunello Nardone, con testo critico di Maria Savarese.

Bruno Fermariello filosofo, artista, detective dell’arte, è nato a Napoli nel 1961

dove vive e lavora.

“Se penso al mio rapporto con Napoli mi sembra di poterlo esprimere soltanto per immagini”: così scriveva Raffaele La Capria nel 1986 in un saggio dal titolo L’armonia perduta, in cui raccontava la complessità del rapporto tra la città partenopea e la sua ‘napoletanità’.

Ed è quello che fa anche Bruno Fermariello con queste nuove opere, quindici vedute di Napoli dipinte ad acrilico su legno e su carta, con cui torna ad indagare e riflettere