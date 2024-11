Le Connessioni Inattese 2024, convegno sabato 23

- pubblicità -

Sabato 23 Novembre 2024, dalle ore 10.00 alle 13.30, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano – Napoli, si terrà il Convegno Le Connessioni Inattese 2024 dal titolo ‘LO SPAZIO, IL TEMPO, L’INCOGNITO’ organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR dal 2007 ad oggi.

Attraverso i diversi punti di vista degli specialisti presenti quest’anno, si indagheranno le connessioni ‘Inattese’ che esistono tra Spazio, Tempo e Incognito che ci apriranno a punti di vista ancora inesplorati.

Ospiti del prestigioso appuntamento infatti saranno Paolo Silvestrini (Professore ordinario di Fisica Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Ricercatore CNR, scrittore), Rey Sciutto, (divulgatore storico-artistico), Vincenzo Caputo (Professore associato di Letteratura italiana e coordinatore del Master di II livello in ‘Drammaturgia e cinematografia’ – Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Syusy Blady (Giornalista, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice), Mariangela Galatea Vaglio (Insegnante, scrittrice, divulgatrice storica). Le musiche sono a cura di Filippo D’Eliso (Compositore, scrittore), Lettura e interpretazione a cura di Francesco Barra (attore). L’apertura dell’evento sarà a cura di VerdeLab di Luigi Verde con la sua Scatola dell’Incognito.

Anche quest’anno l’Associazione ALTANUR, il cui Presidente Roberto Germano è un fisico della materia, saggista e autore di numerosi brevetti in ambito tecnologico, cercherà di creare l’atmosfera di perfetta connessione tra le diverse branche del sapere grazie a scienziati e personaggi del mondo della creatività e dei media capaci di trattare interessanti tematiche in modo non convenzionale. Come sempre, infatti, l’Associazione si ispira alle parole del famoso matematico, fisico e filosofo francese di inizio ‘900 Henry Poincaré: “Via via che la scienza si sviluppa, diventa sempre più difficile averne una visione complessiva; si cerca allora di dividerla in tanti pezzi e di accontentarsi di un pezzo solo; in una parola ci si specializza. Continuare in questa direzione sarebbe di grave ostacolo ai progressi della scienza. Lo abbiamo detto: sono le connessioni inattese tra diversi domini scientifici che rendono possibili tali progressi.”

Il Convegno gode del Patrocinio Morale della Regione Campania, della Città di San Giorgio a Cremano, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II, della collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del supporto di Promete Srl, di Bibliopolis – Edizioni di Filosofia e Scienze nonché della collaborazione di libreria Ubik Napoli