Le Conversazioni, secondo weekend a Capri

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Proseguono gli appuntamenti a Capri della 21° edizione del festival internazionale Le Conversazioni, ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini.

Gli ospiti protagonisti da venerdì 3 a domenica 5 luglio saranno William Oldroyd, Yasmina Reza e Walter Siti, che dialogheranno con Monda sul tema 2026 la “Sfida”, a piazzetta Tragara alle ore 19.00, chiudendo l’edizione caprese del festival che ha visto nel primo week end (dal 26 al 28 giugno) la partecipazione di Jan Brokken, Maurizio De Giovanni e Nicola Gardini.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

William Oldroyd venerdì 3

Ad aprire il secondo fine settimana di appuntamenti, venerdì 3 luglio, sarà il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, che ha esordito con il film Lady Macbeth (2016), e nel 2023 esce con il film Eileen. Il suo lavoro più recente è la serie His & Hers, interpretata da Tessa Thompson, uscita su Netflix a gennaio 2026.

Yasmina Reza sabato 4

Sabato 4 luglio sarà ospite Yasmina Reza, una delle più celebrate drammaturghe, scrittrici e sceneggiatrici francesi contemporanee. Tra le sue opere teatrali più note Art e Il dio del massacro (Adelphi), adattato per il cinema da Roman Polanski con il titolo Carnage. Il suo ultimo lavoro si intitola Da nessuna parte (Adelphi, febbraio 2026) composto da due testi finora inediti in Italia, e riuniti in un unico volume.

Walter Siti domenica 5

Domenica 5 luglio chiuderà gli incontri a Capri lo scrittore Walter Siti, vincitore del Premio Strega nel 2013 con il romanzo Resistere non serve a niente (Rizzoli, 2012). Tra i suoi ultimi saggi La fuga immobile. Lo strano caso della generazione Z (Silvio Berlusconi Editore, 2025) e Il romanzo sotto accusa, raccolta di saggi appena pubblicato il 23 giugno con Rizzoli.

La rassegna

La rassegna festeggia quest’anno il suo ventesimo anniversario e conferma ancora una volta la forte identità di un festival diffuso che spazia tra diverse città e nazioni, che conta ad oggi centinaia di ospiti e che dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Parigi, Milano, Roma, Napoli, Capri e Palermo.

Dopo Capri, Roma e New York

Dopo gli appuntamenti a Capri il programma de Le Conversazioni 2026 proseguirà, da settembre fino alla fine dell’anno, a Roma e New York con ospiti prestigiosi, protagonisti della cultura contemporanea.

Le Conversazioni Capri 2026 è presentato da Dazzle Communication, in collaborazione con il Comune di Capri, con il sostegno di Fondazione Lottomatica, e con il contributo di Persol e Generali come Official Sponsor, con il supporto del Grand Hotel Quisisana e con ntdesign, Netcongress e Hotel Punta Tragara quali Partner del festival.

Si ringrazia Eni per il prezioso sostegno in qualità di main sponsor a Roma.

www.leconversazioni.it

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LE CONVERSAZIONI 2026 | II week end

CAPRI | il programma

Piazzetta Tragara – ore 19.00

ven 3/7 William Oldroyd

sab 4/7 Yasmina Reza

dom 5/7 Walter Siti