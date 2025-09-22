Le Figlie di Partenope, mostra fotografica a Pozzuoli

- pubblicità -

Cinque archetipi femminili che raccontano le anime contraddittorie di Napoli. Il progetto fotografico “Le Figlie di Partenope”, ideato da Mariachiara Casillo e Imma Boccia, nasce come racconto visivo che rielabora l’immaginario napoletano trasformandolo in icone del presente.

Casillo e Boccia, autrici rispettivamente della fotografia e dello styling oltre che della direzione artistica, presentano l’esposizione in occasione del Parthenope Market, in programma il 27 settembre 2025 a Casa Azul, Pozzuoli (NA), insieme a un team creativo compatto e sinergico. Set Designer & Assistant Art Director: Federica Antonelli, Makeup

& Hair: Sara Apicella, Film director: Antonio Russo, Assistants: Anna Chiara Borriello, Nico Tesla, Gian Mario Cristiano.

Cinque sirene, cinque anime di Napoli. Le Figlie di Partenope sono archetipi viventi che incarnano superstizione, vitalità popolare, ingenuità, teatralità e mistero. Figure sospese tra mito e quotidiano, nate dall’immaginario collettivo e trasformate in presenze e icone del presente.

Il progetto intreccia fotografia, moda e ritualità urbana, restituendo l’immagine di una città dalla natura duplice: scenica e vulnerabile, ironica e malinconica, luminosa e oscura. Non folklore da cartolina, ma mito metropolitano: le Figlie non raccontano Napoli, la abitano.

Il gesto apotropaico che protegge ma trattiene, il richiamo all’energia popolare che anima la città, la grazia fragile e innocente, la teatralità che seduce e sconvolge, fino al mistero che evoca le profondità marine e la memoria condivisa.

Il progetto trova inoltre uno dei suoi scenari a Torre del Greco, città simbolo del Golfo di Napoli, celebre in tutto il mondo per l’arte del corallo e per la sua posizione unica tra il Vesuvio e il mare. Qui il racconto si intreccia con il territorio, che diventa parte integrante della narrazione, valorizzandone la storia e rafforzando il legame tra mito, paesaggio e identità locale.