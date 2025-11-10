Le parole della Speranza, giovedì 13 alla Libreria Paoline

- pubblicità -

Fede, fiducia, aspettative, sogni, prospettive… Sono davvero infinite le declinazioni di Speranza, indiscussa protagonista dell’incontro in agenda per giovedì 13 novembre negli spazi della Libreria Paoline di via Duomo 145 a Napoli.

È qui, che a partire dalle 17.30, l’Architetto della Pace nonché Segretario degli Stati Uniti del Mondo, Michele Capasso e Mauro Maurizio Palumbo, artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dialogheranno col pubblico ispirati dal libro “Le parole della Speranza” (Edizioni Paoline), scritto da don Sandro Ramirez con prefazione di Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio e vicepresidente Cei.

Un volume in cui Ramirez, parroco a Fasano (Brindisi), vicario generale della diocesi di Conversano-Monopoli, già docente di Ecclesiologia e direttore di alcuni uffici diocesani e dell’Istituto Pastorale Pugliese, mette su carta alcune riflessioni che, spera, possano aiutare ad approfondire il nesso tra teologia e pastorale della Speranza. “Interventi di un pastore – sottolinea Savino -, che insieme al suo popolo cerca i segni della presenza di Dio nella storia, anzi, nella cronaca a volte anche minima, nella certezza che il Signore la abita e la orienta. Pezzi di vita, frammenti di esistenza, che si trasformano in appelli a costruire una nuova umanità, una nuova civiltà”.

Una moltitudine di spunti interessanti, che verranno analizzati e discussi da Michele Capasso e Mauro Maurizio Palumbo, entrambi destinatari, lo scorso giugno, del Premio Paoline Napoli 2025, dedicato proprio alla Speranza.

Giovedì 13 novembre – ore 17.30

Via Duomo 145 Napoli

Ingresso libero

Info 081 449902 – libreria.nad@paoline.it