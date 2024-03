Le rotte di un maestro, venerdì 22 all’Accademia di Belle Arti in memoria di Ferdinando Bologna

Domani alle ore 10.00 nella GAN – Galleria dell’Accademia sarà presentato il volume di studi in memoria di Ferdinando Bologna a cura di Rosanna Cioffi e Giulio Brevetti, all’iniziativa realizzata insieme all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, prenderanno parte insieme ai curatori, la Presidente e il Direttore dell’Accademia Rosita Marchese e Giuseppe Gaeta, Giulio Sodano Direttore Dilbec, Almerinda di Benedetto Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,Stefania Zuliani Università degli Studi di Salerno e gli autori dei saggi.

Un importante momento, dedicato al ricordo di un Maestro che ha formato intere generazioni di Storici dell’arte che acquista ancora più valore avendo luogo nell’Accademia dove Ferdinando Bologna ha iniziato ad insegnare, prima di approdare nell’Università, proprio nelle sale di un Museo che ha riordinato e curato.

L’evento offre anche l’occasione per sottolineare l’importanza delle azioni sinergiche di progettazione comuni tra gli istituti che in Campania e nel nostro paese operano per la formazione di professionisti della tutela, della conservazione e promozione del patrimonio culturale.