Le voci di sopra, gli appuntamenti del weekend ai Musei del Vomero

- pubblicità -

La rassegna estiva “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero” prosegue questo venerdì e sabato con la possibilità, a partire dalle 19.30, di gustare un aperitivo al tramonto sulla terrazza più panoramica della città: la suggestiva Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo e con due eventi, un concerto e uno spettacolo che iniziano alle 21.00.

Venerdì 10 luglio – Aura fest, figlie delle stelle

Penultimo appuntamento della rassegna musicale al femminile curata da Salvatore Caruso, con protagoniste Birthh e Martina di Nardo.

Birthh è Alice Bisi: cantautrice e produttrice italiana di 26 anni è nata e cresciuta tra le colline toscane. La sua musica è spesso ultraterrena ma, al contempo, radicata nella familiarità dell’esperienza umana, che esplora la relazione tra immaginazione e realtà, cercando modi per muoversi attraverso la vita sognando con gli occhi aperti.

Martina di Nardo nata nel ’96 è una cantautrice e producer campana. Dopo gli studi musicali a Los Angeles e diverse pubblicazioni in lingua inglese è tornata in Italia. Porta avanti un progetto interamente indipendente ogni sua canzone è scritta, prodotta, mixata e masterizzata da lei. Questa stessa dimensione si riflette anche dal vivo con uno show dove ricrea l’atmosfera magnetica del suo home studio dal forte impatto emotivo, intimo e sognante.

Sabato 11 luglio – Kings of comedy, Stand Up comedy show

Sabato sera è di scena la rassegna “Kings of Comedy”, a cura di Vincenzo Comunale che da re dello stand up comedy ha scelto artisti che coinvolgono il pubblico con gag e battute che garantiscono trascinanti risate.

Sul palco di Castel Sant’Elmo”, salirà Carmine del Grosso

Comico, attore e autore. Dal teatro alla stand-up comedy, costruisce un linguaggio comico fondato sulla relazione diretta con il pubblico. È salito sul palco di Italia’s Got Talent, ha collaborato con Rai nei programmi Sbandati e Camera Café e nel cast di Saturday Night Live e al cinema con Tonno Spiaggiato

Ha fatto parte del cast di Bar Stella (Rai 2) e di vari programmi su Italia 1, Sky Cinema, Prime Video, Comedy Central, Paramount, TV8 e Rai Radio2

Nel 2026 torna al Live dopo 4 anni con Figliol Prodigo -spettacolo comico senza redenzione

Il programma completo della rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero” è consultabile al link https://linktr.ee/museinazionalivomero

Allo stesso indirizzo è possibile anche acquistare i biglietti on line (15 euro), oppure direttamente presso la biglietteria del museo, in caso di disponibilità residua (massimo 200 posti).