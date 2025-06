L’Economia della Cultura, mercoledì 18 al San Carlo

- pubblicità -

In un contesto in cui la cultura è sempre più una leva strategica per lo sviluppo territoriale, Napoli si rivela come laboratorio vivo di creatività, innovazione e immaginario collettivo.

Dal teatro al cinema, dalla musica all’editoria fino all’arte pubblica, per esplorare il potenziale trasformativo delle filiere culturali locali, affrontare le sfide della crescita, dell’occupazione e della formazione.

Una giornata di confronto tra istituzioni, artisti e operatori del settore per delineare, insieme, il ruolo della cultura per produrre nuova economia del territorio.

Il programma completo

10:30 – 11:30

Saluti istituzionali

Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli

Alessandro Giuli – Ministro della Cultura

Introduzione

Roberto Napoletano – Direttore, Il Mattino



Performance introduttiva

Teresa Saponangelo – Attrice

11:30 – 12:15

Cultura, il modello pubblico-privato



Emmanuela Spedaliere

12:15 – 13:00

Pianeta audiovisivo: l’attrattore Napoli

– Direttore Generale, Fondazione Teatro San Carlo– Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Comune di Napoli– Direttore, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale– Direttrice Artistica, Celebrazioni Napoli 2500– Head of Client Strategies, UniCredit– Presidente, Comicon

Giovanni Minoli – Giornalista, dirigente televisivo e autore radiofonico

Lucia Napolitano – Ufficio Cinema, Comune di Napoli

Luciano Stella – Fondatore e CEO, Mad Entertainment

Titta Fiore – Presidente, Film Commission Regione Campania

Massimiliano Gallo – Attore e regista

Francesco Di Leva – Attore, regista e sceneggiatore

Francesco Lettieri – Regista e sceneggiatore



14:30 – 15:10

Napoli Città della Musica: infrastrutture materiali e immateriali



Ferdinando Tozzi – Consigliere delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale

Pasquale Aumenta – Fondatore, Italstage S.r.l.

Ferdinando Salzano – Founder, Friends & Partners

Gaetano Panariello – Direttore, Conservatorio di Napoli

Enzo Avitabile – Cantautore

15:10 – 16:00

Patto per la Lettura, arte pubblica e formazione sul territorio



Andrea Mazzucchi – Consigliere delegato del Sindaco per le biblioteche e la programmazione culturale integrata

Maurizio de Giovanni – Scrittore

Giuseppe Laterza – Editore

Ferdinando Natali – Regional Manager Sud, Unicredit

Monica Amodio – Segretaria, Associazione culturale di Port’Alba

Vincenzo Trione – Consigliere delegato del Sindaco per l’arte contemporanea e l’attività museale

16:00 – 17:00

Raccolta proposte e conclusioni



Raccolta di idee e proposte da parte di operatori, artisti, giovani e giornalisti di settore coordinata dadi– Sindaco di Napoli– Scrittore e umorista– Giornalista, Il Mattino |– Docente, Accademia di Belle Arti di Napoli e Giornalista |– Giornalista, Il Mattino

Evento visibile anche in streaming su ilmattino.it