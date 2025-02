Lettere d’amore a Napoli, il contest di iocisto

- pubblicità -

Dopo la conferenza stampa del 14 febbraio, dal 1 marzo sarà finalmente possibile scrivere del proprio amore per la città di Napoli.

Parte infatti la prima edizione del premio “lettera d’amore a Napoli” realizzato in collaborazione con AbruzziAMOci che da venticinque anni organizza il Premio “Lettera d’Amore” e gestisce il Museo della Lettera d’Amore, museo unico al mondo, a Torrevecchia Teatina, in Abruzzo e sostenuto dall’Assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli.

Il concorso intende valorizzare la scrittura e i sentimenti per una città ricca di cultura e di umanità rivolgendosi a tutti coloro che l’amano. Una lettera d’amore potrebbe catturare l’essenza di Napoli, descrivendo i suoi colori, i suoi suoni e i suoi sapori, ed essere un modo per celebrarne la gente calorosa e accogliente, la cucina deliziosa e le affascinanti tradizioni.

Un’occasione per aiutare a comprenderne il mistero, perché Napoli attrae proprio per la sua infinità, per il suo essere un mondo nel mondo. Le lettere potrebbero svelare passioni e vicende particolari che entreranno a far parte per sempre del Museo, dove saranno custodite gelosamente e digitalizzate.

I candidati potranno partecipare fino al 20 maggio nelle modalità esplicitate nel regolamento disponibile alla pagina: https://www.iocistolibreria.it/iniziative/).

Possono partecipare tutti e da qualsiasi parte del mondo. Le indicazioni operative sono state tradotte in inglese e spagnolo e saranno tradotte anche in giapponese. La premiazione si terrà il 21 luglio 2025, giorno del compleanno di IoCiSto che a Napoli ha rappresentato un atto d’amore dei cittadini per la lettura e per i libri.

Sono previsti premi in danaro e al fine di valorizzare la città e le sue bellezze, nel caso in cui il primo classificato non fosse residente nel territorio della regione Campania, grazie al contributo di Scoop Travel, verrà offerto un week-end per due persone. A tutti i premiati verrà inoltre offerta una visita guidata organizzata dall’Associazione “locus iste”, gadget personalizzati curati dall’Antica Pizzeria da Michele che si occuperà di veicolare l’iniziativa in tutte le proprie sedi nel mondo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Alberto Della Sala, Claudia Migliore