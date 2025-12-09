L’evoluzione del docente di scienze motorie, convegno venerdì 12

- pubblicità -

Proseguono le attività dell’associazione ISEF Napoli, che dopo il mega raduno di due anni fa di ex studenti e docenti dell’ISEF, svolto all’interno della storica sede nella Mostra d’Oltremare di Napoli, ha continuato a lavorare per l’aggiornamento e formazione dei docenti di scienze motorie. Proprio in quest’ottica si inserisce il convegno organizzato venerdì 12 dicembre alle ore 15, presso l’ISIS Attilio Romanò (via Miano, 290), dal titolo

“L’evoluzione del docente di scienze motorie alla luce delle attuali normative”. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero per l’Istruzione e il Merito, del Coni Campania e di Sport e Salute.

Il pomeriggio vedrà un programma ricco di ospiti e relazioni di particolare interesse e attualità. Dopo l’introduzione del presidente dell’associazione ISEF Napoli, Alfredo Pagano, sono previsti i saluti della dirigente scolastica dell’ISIS Romanò, Chiara Guanci, del presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, della coordinatrice regionale di Sport e Salute, Francesca Merenda, della coordinatrice dell’educazione fisica e sportiva dell’ufficio scolastico regionale, Assunta Vitale, dell’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, e del consigliere regionale Giovanni Mensorio. Seguirà la relazione del professore Maurizio Sibilio, ordinario DISUFF dell’Università di Salerno, sul tema “Le nuove frontiere delle scienze motorie: percorsi formativi e sviluppi professionali”, che aprirà un dibattito, moderato dal dirigente scolastico Giuseppe Baldassarre, con gli interventi di Gennaro Palmisciano, dirigente tecnico con funzione ispettiva del MIM, Antonino Chieffo, direttore scientifico della Scuola Regionale dello Sport del Coni Campania, e di Chiara Priore, dirigente scolastico in comando al MIM.

“Il successo del raduno di due anni fa, che abbiamo voluto fare all’interno della nostra storica sede della Mostra d’Oltremare, luogo che è diventato un simbolo per tutti gli insegnanti di educazione fisica, è andato oltre ogni più rosea aspettativa – spiega Alfredo Pagano -. Questo ci ha dato una spinta ancora maggiore a proseguire le attività della nostra associazione, che abbiamo fatto rivivere e crescere in questi anni. Il nostro obiettivo è di provvedere, in sinergia con le istituzioni e gli enti locali, alle esigenze formative e di aggiornamento di tutti i soggetti che agiscono in ambito motorio, sportivo, culturale. E questo incontro si inserisce nel percorso che stiamo realizzando, propedeutico a una serie di grandi iniziative che sveleremo nei prossimi mesi”.