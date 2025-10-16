Liberami dal nulla, film su Bruce Springsteen giovedì 23 al The Space

- pubblicità -

Il Pink Cadillac Bruce Springsteen Fan Club, in collaborazione con The Space Cinema, è orgoglioso di presentare un evento unico dedicato ai fan del Boss e agli amanti del grande cinema.

Appuntamento il 23 ottobre alle ore 20:30 presso The Space Cinema di Napoli (Viale Giochi del Mediterraneo, 46 – Fuorigrotta), in occasione della proiezione in anteprima del film “Liberami dal Nulla”, diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes.

Prodotto da 20th Century Studios, il film racconta il periodo oscuro e creativo dei primi anni ’80, in cui Bruce Springsteen, interpretato da Jeremy Allen White (star della serie The Bear), diede vita all’album acustico Nebraska – registrato su un semplice registratore a quattro tracce nella sua camera da letto in New Jersey.

Una pellicola intensa, introspettiva e musicale, che esplora l’anima tormentata di un giovane artista alle soglie della fama mondiale, combattuto tra la pressione del successo e i fantasmi del passato.

Il cast del film vanta nomi d’eccezione tra cui Jeremy Strong nel ruolo del manager Jon Landau; Paul Walter Hauser nei panni del guitar tech Mike Batlan; Stephen Graham è Doug, il padre di Bruce.

Prima della proiezione, il palco del cinema si accenderà con una band d’eccezione: Raffaele Pastore e The Essential offriranno un set live con alcuni dei brani più iconici di Springsteen, in un omaggio elettrizzante al mito del rock americano.

Il Pink Cadillac Fan Club è il più attivo e numeroso fan club europeo dedicato a Bruce Springsteen e promuove la musica e la cultura del Boss attraverso eventi speciali e momenti di condivisione imperdibili. L’evento a The Space Cinema è il secondo dei tre appuntamenti organizzati dal Pink Cadillac in occasione dell’uscita del film Liberami dal Nulla e del cofanetto Electric Nebraska, prevista per il 24 ottobre. In quella data, infatti, presso il centro culturale PIT (via Roberto Murolo 34), si terrà insieme ai fan del Boss anche il primo ascolto ufficiale del disco e la visione del DVD compreso nel Box.

INFO: staff@pinkcadillacmusic.it

Napoli, 23 ottobre 2025

h. 20:30 Raffaele Pastore e The Essential Live Show

h. 21:30 Proiezione del film “Liberami dal Nulla” di Scott Cooper

Luogo: The Space Cinema – Viale Giochi del Mediterraneo, 46 – Fuorigrotta, Napoli

Un viaggio nell’anima del Boss, tra musica, cinema e passione.