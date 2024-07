Lina Sastri e Itzan Escamilla ospiti al Social World Film Festival

Lina Sastri e Itzan Escamilla saranno gli ospiti della quinta giornata della 14esima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che si tiene a Vico Equense fino al 7 luglio.

Giovedì 4 luglio, l’attore spagnolo diventato famoso al grande pubblico grazie alle serie Netflix “Elite”, incontrerà i giovani del festival al cinema Aequa, per poi partecipare al consueto red carpet e al dibattito in Arena Fellini sulle tappe che hanno segnato la sua carriera.

In serata al chiostro Lina Sastri introdurrà la proiezione della sua opera prima “La Casa di Ninetta” in concorso al Social World Film Festival alla selezione “Focus”. La pellicola racconta storia di una vecchia donna malata di Alzehimer, che all’interno della sua casa parla dell’amore, della violenza, della famiglia, del dolore, della gioia e infine di Napoli, città misteriosa e magica, sospesa fra la realtà e l’immaginazione, fra il presente e il passato. Una storia di donne, raccontata da donne. Madri e figlie, vecchie e giovani, tutte ruotano intorno alla figura di Ninetta, carismatica e piena di ricordi che via via si confondono a causa di una malattia che non concede speranza.

In contemporanea, al cinema Aequa, la proiezione del film “Indivisibili” di Edoardo De Angelis

Attesi nei prossimi giorni Sergio Assisi, Gianfranco Gallo e Luca Miniero (5 luglio), Matteo Garrone (6 luglio), Mariasole Pollio, Giovanna Sannino (7 luglio), e gli attori spagnoli Begona Vargas e Itzan Escamilla.

L’edizione è dedicata a Sandra Milo. La diva recentemente scomparsa verrà omaggiata con una retrospettiva a cura di Rai Teche tra interviste a Federico Fellini, le immagini della consegna del David di Donatello alla carriera e backstage dai set, una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.