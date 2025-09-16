L’inglese per l’indipendenza economica delle donne di Ponticelli

- pubblicità -

Cat Del Buono (Fulbright Scholar) e Amy Rich (English Language Specialist), vincitrici del Citizen Diplomacy Action Fund (CDAF) del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, sono state tra le poche selezionate tra i numerosi concorrenti.

Il loro progetto, “Indipendenza Economica attraverso l’Apprendimento della Lingua Inglese”, ha ricevuto un finanziamento di $10.000 per offrire corsi di lingua inglese a donne napoletane, in particolare del territorio di Ponticelli, provenienti da percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Il Progetto

Il progetto si pone l’obiettivo di aumentare l’autostima e favorire l’autonomia economica delle donne partecipanti, per la maggior parte utenti di centri antiviolenza, ampliando le opportunità lavorative attraverso l’apprendimento della lingua inglese.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione Le Kassandre, che da oltre vent’anni si impegna nel contrasto alla violenza di genere a Napoli attraverso in particolare, tra le altre attività, la gestione del Centro antiviolenza del Comune di Napoli, zona Napoli Est.

I Corsi

I corsi di lingua inglese si terranno presso la sede dell’associazione Le Kassandre a Ponticelli nel mese di settembre 2025 e si concluderanno con una cena celebrativa insieme alle partecipanti, alle operatrici di Le Kassandre, al Console Generale degli Stati Uniti a Napoli e ai partner della comunità che hanno contribuito al successo del progetto.

Le Proponenti

•⁠ ⁠Cat Del Buono è un’artista e regista di Brooklyn e Fulbright Scholar (Italia, 2022). Attualmente è dottoranda presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove lavora a un progetto per prevenire la violenza domestica influenzando i preadolescenti sui social media.

•⁠ ⁠Amy Rich è un’ex English Language Fellow e Specialist, esperta in design digitale, social media ed educazione.

Ha una vasta esperienza nella gestione di comunità online globali e iniziative educative per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e per FHI360.

•⁠ Il Citizen Diplomacy Action Fund

Il CDAF assegna finanziamenti a squadre composte da partecipanti di programmi di scambio sponsorizzati dal governo degli Stati Uniti per realizzare progetti di servizio alla comunità ispirati a politiche pubbliche, valorizzando le competenze, le conoscenze e le reti acquisite durante le esperienze di scambio.