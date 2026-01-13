L’Orfanotrofio militare nel Castello di Baia, ricerca storica

- pubblicità -

La Fondazione Valenzi e l’Amministrazione Comunale della città di Bacoli in un incontro congiunto hanno deciso di approfondire la conoscenza storica dell’Orfanotrofio militare creato nel periodo fascista nel Castello aragonese di Baia, chiuso poi dalla giunta Valenzi del Comune di Napoli nel 1975 per le pessime condizioni in cui venivano tenuti i giovanissimi ospiti.

Lucia Valenzi e il Sindaco Josi Della Ragione hanno affidato ad un gruppo di studiosi l’incarico di realizzare sul tema ricerche storiche archivistiche, iconografiche, ricerche sulla stampa periodica e anche con l’utilizzo di interviste audio e video a testimoni dell’epoca.

I risultati saranno oggetto di una pubblicazione. Si invitano tutti coloro che hanno fotografie, racconti, testimonianze personali e familiari a condividerle contattando la Fondazione Valenzi all’email

segreteria@fondazionevalenzi.i t