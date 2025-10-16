Ludus Neapoli, venerdì 17 al Salone degli Aviatori

- pubblicità -

Il Salone degli Aviatori dell’Aeroporto militare di Napoli ospita venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 19 lo spettacolo Ludus Neapoli che vede protagonisti Amedeo Colella, Marina Bruno per il canto e Marco Zurzolo al sax, accompagnati dal pianista Giuseppe Di Capua.

Ludus Neapoli combina racconti con la musica e presenta un excursus nella Napoli greco romana attraverso “pillole di cultura di Amedeo Colella”, mettendo in scena una sorta di gioco – ludus, appunto – che diventa strumento per esplorare il patrimonio culturale napoletano.

Lo spettacolo è nel cartellone della rassegna Extra Moenia Il Centro esploso, promossa dall’Associazione Domenico Scarlatti nei quartieri di Miano, Secondigliano e S. Pietro a Patierno (VII municipalità di Napoli).

Extra Moenia rientra nella quarta edizione di “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica” del Comune di Napoli che si avvale del sostegno economico del Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Il calendario di eventi (tutti gratuiti) prosegue sabato 25 ottobre sempre alle 19 nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Capodichino dove si terrà Pulcinella, l’Imperatore di Sebastiano Tringali con Mario Brancaccio nei panni di Pulcinella, Sebastiano Tringali e Simona Esposito e le danzatrici Paola Saribas, Carlotta Bruni, Rosa Merlino. Lo spettacolo ha le musiche originali e la fisarmonica di Marcello Fiorini mentre le coreografie e la regia sono di Aurelio Gatti.

Domenica 26 ottobre 2025 alle 17.30 si terranno le finali delle Gare Isolimpiche di canto e recitazione, seguite alle ore 19 dallo spettacolo Via Appia La Regina delle Vie: Viaggio attraverso la Storia e il Mito con la performer e coreografa Mariacarmela Famiglietti e i musicisti Giovanni Saviello ai fiati antichi ed Emidio Ausiello ai tamburi a cornice.

Per prenotarsi:

tel. 081 5437430

e-mail prenotazioni@domenicoscarlatti.it

https://www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html