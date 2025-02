L’uomo e la bestia, seconda settimana di programmazione

- pubblicità -

Proseguono gli appuntamenti della rassegna cinematografica a ingresso gratuito L’uomo e la bestia al Cineteatro La Perla di Napoli, che riprenderà la programmazione mercoledì 5 febbraio 2025 alle ore 10.30 con Galline in fuga (2000, Premios Goya per il migliore film europeo), seconda matinée per i ragazzi introdotta dalla regista Maria Di Razza.

Le proiezioni serali avranno inizio alle ore 20.00 con il corto L’uccello imbroglione di Davide Salucci (2024, vincitore di “Fare un film – Roma”), la ricerca, portata avanti da Rosanna e sua nipote Giada, di un misterioso uccello in grado di imitare ogni suono, compresa la voce del defunto marito di Rosanna.

A seguire, Max amore mio di Nagisa Oshima, presentato nel 1986 al Festival di Cannes, film cult che racconta la scandalosa bunueliana liaison tra una donna, interpretata da Charlotte Rampling, e uno scimpanzé. Introdurrà le proiezioni Gina Annunziata.

La programmazione di giovedì 6 febbraio inizierà alle ore 20.00 con il corto Bagliù di Annalisa Mutariello, sviluppato durante “Fare un film – Napoli”, che narra la storia di un crudele allontanamento dal punto di vista del suo protagonista, un agnellino. La serata proseguirà con Au hazard Baltahzar di Robert Bresson, presentato alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia nel 1966, parabola esistenziale di un asino e degli umani che lo circondano e mette a nudo la violenza e la miseria umana in tutte le sue forme. Le proiezioni saranno introdotte da Giuseppe Borrone alla presenza di Annalisa Mutariello.

A chiudere la seconda settimana di programmazione, venerdì 7 febbraio dalle ore 20.00, sarà Ciao casa mia (2025) di Andrea Morabito, che sarà in sala a presentare questo breve reportage inedito. Il regista e attivista LAV ci accompagna nella cronaca diretta della recentissima demolizione delle Vele di Scampia mentre gli esseri umani vengono sgomberati, dove ci sono animali, domestici e non, che devono essere salvati.

Seguirà Mr. Beau di Chiara Tosi, presentato al Pordenone Docs Fest nel 2024, che ci guiderà con delicatezza e sentimento nella sua vita di coppia con l’animale domestico per eccellenza, il cane. A introdurre queste proiezioni saranno Gina Annunziata e la dottoressa veterinaria Laura Marzotto.

La rassegna L’uomo e la bestia, ideata da Antonietta De Lillo, è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del Cohousing Cinema Napoli, patrocinata dall’Unina Federico II e con la gentile collaborazione della Film Commission Regione Campania e dell’ABANA – Accademia di Belle Arti di Napoli.