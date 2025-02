L’uomo e la bestia, ultima settimana di programmazione

- pubblicità -

Ultima settimana di programmazione per la rassegna cinematografica a ingresso gratuito L’uomo e la bestia al Cineteatro La Perla di Napoli, che inizierà mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 10.30 con Il mio amico robot (2023) di Pablo Berger, ode in 2D all’amicizia nella storia di un cane e un robot nella Manhattan degli anni ’80, terza matinée per i ragazzi introdotta dalla regista Maria Di Razza.

Le proiezioni serali avranno inizio alle ore 20.00 con il corto Speck – Un destino cambiato (2022) di Martina Scalini, prodotto dall’ associazione Essere Animali, in cui lo sguardo di una telecamera nascosta tra i bottoni di una giacca entra in luoghi di difficile accesso, dove viene occultata la violenza dello sfruttamento ai fini alimentari.

A seguire, Gunda (2020) del russo Victor Kossakovsky, in cui l’osservazione senza filtri di una scrofa e dei suoi cuccioli permette di percepire il valore della vita di tutti gli animali che abitano il pianeta. A introdurre le proiezioni saranno Giuseppe Borrone e Stella Cervasio (scrittrice e attivista per diritti degli animali).

La programmazione di giovedì 13 febbraio inizierà alle ore 20.00 con Il Signor Rotpeter (2017) di Antonietta De Lillo, che dà la parola a una scimmia costretta anch’essa ad adeguarsi agli stereotipi umani per poter sopravvivere a una caccia reale e metaforica al tempo stesso.

La serata proseguirà con Project Nim (2011) di James Marsh, in cui uno scimpanzé appena nato viene sottratto alla madre allevato come un bambino sotto la supervisione di un professore universitario. Le proiezioni saranno introdotte da Antonio Pezzuto con Antonietta De Lillo e il professore Massimiliano Gaudiosi (Ricercatore di cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali presso l’Università Federico II di Napoli).

A chiudere la rassegna, venerdì 14 febbraio alle ore 20.00, sarà il film d’animazione candidato a due Premi Oscar Flow (2024) di Gints Zibalodis, avventura post apocalittica di un gatto che, in compagnia di altri animali, cerca di sopravvivere in un mondo quasi sommerso, e nel quale l’umanità sembra essere scomparsa. A introdurre la proiezione saranno Antonietta De Lillo, Veronica Flora, Antonio Pezzuto e Paola Cassano.

La rassegna L’uomo e la bestia, ideata da Antonietta De Lillo, è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del Cohousing Cinema Napoli, patrocinata dall’Unina Federico II e con la gentile collaborazione della Film Commission Regione Campania e dell’ABANA – Accademia di Belle Arti di Napoli.