Lutto nello spettacolo, morto Mauro Di Francesco

Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto la scorsa notte all’età di 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute.

Una decina di anni fa aveva affrontato un trapianto di fegato che gli aveva salvato la vita, ma negli ultimi tempi le sue condizioni erano nuovamente peggiorate.

Ha recitato in diversi film diretti da Carlo Vanzina, come “I fichissimi”, “Il ras del quartiere” e “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me”. E’ apparso in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”; “Yesterday – Vacanze al mare” e “Ferragosto Ok”.

Nato a Milano il 17 maggio 1951, figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico (poi assistente di studio in Rai e Mediaset, il mitico “Sister”, ndr), Di Francesco iniziò a recitare in giovanissima età. A soli cinque anni debuttò con il Mago Zurlì, seguendo poi una carriera da bambino attore in spot pubblicitari e spettacoli teatrali. A 15 anni entrò nella compagnia di Giorgio Strehler, dove lavorò accanto a nomi come Valentina Cortese, mentre a 17 anni recitò nello sceneggiato televisivo della Rai “La freccia nera”.