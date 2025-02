Madre, appuntamenti Dipartimento Educativo

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre propone nel mese di marzo un nuovo programma di appuntamenti a cura del Dipartimento Educativo del museo che ogni fine settimana, da sabato 1 a domenica 30 marzo, offrirà la possibilità di partecipare a laboratori creativi dedicati ai bambini, percorsi per adulti e iniziative per le famiglie, itinerari per le donne in dolce attesa e neomamme, con lo scopo di garantire a tutti un’offerta il più inclusiva possibile alla scoperta del museo e delle opere esposte.

Un calendario di eventi compresi nel biglietto di ingresso al Madre volti ad incentivare la fruizione del museo durante i giorni festivi, al fine di concepirlo non solo come uno spazio culturale, ma anche come un luogo di aggregazione, svago e crescita.

Le visite sono prenotabili sul sito Eventbrite (www.eventbrite.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si parte con gli appuntamenti dedicati ai più piccoli “MADRE KIDS” (sabato 1 marzo ore 11.30; sabato 15 marzo ore 11.30; domenica 30 marzo ore 15.30. Dai 6 ai 13 anni) che condurrà i giovani ospiti in una visita speciale fra le opere della mostra Gli anni. Capitolo 1 a cura di Eva Fabbris, per poi proseguire con il laboratorio creativo dal titolo “I miei anni”, che prende spunto dal libro Gli Anni di Annie Ernaux che ha ispirato la mostra. I piccoli visitatori, in quest’occasione, saranno invitati a tracciare un’autobiografia, fatta di memorie personali e di immaginari collettivi, per generare insieme nuovi e unici racconti.

“MADRE KIDS” propone un altro itinerario per i più piccoli (domenica 9 marzo, ore 15.30. 4-6 anni), con la visita guidata alle opere della collezione permanente del museo Madre abbinata al laboratorio creativo dal titolo “Una mattonella per il Madre”. Il percorso parte da un’attenta osservazione dell’opera monumentale Ave Ovo di Francesco Clemente, un affresco di proporzioni monumentali, articolato in due sale, e un pavimento in ceramica, attraverso il quale l’artista ripercorre con la memoria dell’infanzia luoghi e simboli antichi di Napoli. I giovani visitatori, dopo aver individuato tutti i simboli raffigurati dall’artista, saranno invitati a realizzare la propria mattonella attraverso la quale raccontare un proprio ricordo utilizzando colori, forme e simbologie preesistenti, e inventandone di nuove.

Il programma prosegue con “MADRE WEEK”, gli appuntamenti dedicati agli adulti con le visite guidate alla mostra Gli anni e alle opere della collezione permanente del museo (sabato 8 marzo ore 11.30 visita guidata alla mostra Gli anni; domenica 23 marzo ore 16 visita alla mostra Gli anni con la direttrice del museo Eva Fabbris; sabato 29 marzo ore 11.30 visita guidata alla collezione permanente del museo). Gli anni CAP.1 – Episodi di storia dell’arte a Napoli dagli anni Sessanta a oggi a cura di Eva Fabbris è l’esposizione, visitabile fino al 19 maggio 2025, che propone un dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, principalmente della città di Napoli. Attraverso opere emblematiche di artisti come Carlo Alfano, Nan Goldin e Ugo Rondinone, la mostra evoca momenti e produzioni artistiche di rilievo avvenute in questo territorio, raccontando una storia collettiva e celebrando la memoria condivisa.

Domenica 16 marzo (ore 15.30) ritorna la visita “PRE MADRE” dedicata alle donne in dolce attesa e neomamme, che questo mese andrà alla scoperta della mostra Gli anni. Un’iniziativa che intende promuovere l’idea di museo come luogo di aggregazione, con un percorso facilitato che segue tempi e modalità specifiche, strutturato per venire incontro alle esigenze delle donne in attesa o accompagnate dai loro piccoli.

Il calendario prosegue sabato 22 marzo alle ore 11:30 con un appuntamento speciale dedicato alle famiglie. “MADRE FAMILY” è una visita pensata per adulti e bambini, con l’obiettivo di promuovere una genitorialità partecipata e consapevole. Genitori e figli saranno invitati a esplorare insieme la collezione permanente del museo Madre, per poi prendere parte al laboratorio “Simboli, simbologie e progetti”. Un viaggio alla scoperta dei simboli legati alla città di Napoli, disseminati tra le opere più iconiche del museo.

Il museo Madre aderisce, inoltre alla domenica al museo, che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Domenica 2 marzo, oltre l’ingresso gratuito per l’intera giornata, sarà offerta alle 15.30 una introduzione guidata sulla storia del museo.

Le nuove proposte didattiche e visite guidate del museo Madre sono rivolte a pubblici differenti, con lo scopo di stimolare un dialogo creativo partendo dal contatto ravvicinato con opere d’arte, artiste, artisti ed esperti del settore.

Il programma proseguirà anche ad aprile ed è possibile consultare il calendario aggiornato nella sezione “visita” del sito del museo www.madrenapoli.it