Maggio dei Monumenti, riapre Vecchio Cimitero Ebraico

In occasione del Maggio dei Monumenti, in collaborazione con il Comune di Napoli, la IV Municipalità, la Comunità Ebraica di Napoli e l’Associazione per la Tutela del Vecchio Cimitero Ebraico APS, il Centro di Studi Ebraici dell’Orientale ha promosso una serie di visite guidate nel Cimitero Israelitico di Poggioreale.

L’antico cimitero, in uso dal 1865, inaugurato nel 1875 e di cui ricorre quest’anno il centocinquantenario, ha carattere monumentale e preserva importanti memorie della Comunità Ebraica di Napoli, ufficialmente ricostituitasi dopo l’Unità d’Italia. Attualmente non più in uso, nel cimitero riposano alcune importanti personalità, rabbini e studiosi, membri della comunità sia italiani che stranieri, della cui varietà linguistica resta traccia nelle stele funerarie scritte in italiano, in ebraico, in francese, tedesco e yiddish.

Di facile accessibilità, il monumento versa attualmente in condizioni di parziale degrado e nel corso del tempo è stato più volte vandalizzato: per questo è stata aperta una raccolta fondi legata a varie iniziative, fra cui questa del Maggio, a favore dei lavori di restauro in corso.

Per informazioni e prenotazioni è necessario mandare una e-mail, allegando la foto di un documento d’identità, all’indirizzo: napoliebraica@gmail.com.

La visita ha un costo minimo di 10 euro, offerta che sarà interamente devoluta ai restauri del cimitero.