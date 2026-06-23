Magnifica Humanitas, incontro sulla vocazione dei laici mercoledì 24

Domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 17.30, presso Palazzo San Teodoro, a Napoli in via Riviera di Chiaia 281, avrà luogo l’incontro dal titolo La vocazione dei laici nella Chiesa di oggi, a partire da «Magnifica Humanitas», organizzato dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM).
«Siamo di fronte ad un cambiamento d’epoca che questa prima enciclica del Santo Padre Leone XIV analizza con illuminata sapienza» ha commentato il Preside della PFTIM Don Francesco Asti.
«Le sfide che attendono la Chiesa – ha proseguito il Preside – richiedono laici pronti ad essere testimoni coraggiosi per incarnare l’amore di Dio nella trama concreta della storia (MH 47)».
Secondo il programma dell’evento, dopo i saluti istituzionali dell’avvocato Fulvio Merlino, referente del chapter di Napoli per la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, Raffaele Cananzi e Roberto Dante Cogliandro entreranno in dialogo con il Preside Don Francesco Asti, Francesco Del Pizzo, docente della PFTIM, Paolo del Vecchio, avvocato dello Stato, e Sebastiano Maffettone dell’Università LUISS.
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