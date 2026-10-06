Make a Wish di Yu Hong nella collezione Pio Monte della Misericordia

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Make a Wish, il monumentale dipinto dell’artista cinese Yu Hong, donato al Pio Monte della Misericordia, entra a far parte della collezione permanente di arte contemporanea della storica istituzione benefica di via dei Tribunali.

Presentazione sabato 10

L’opera sarà presentata sabato 10 ottobre 2026 alle ore 11.30 nell’ambito della mostra dal titolo “Umanità a confronto tra buio e oro” a cura di Mario Codognato e Loredana Gazzara nella suggestiva chiesa ottagonale del Pio Monte (Napoli, via dei Tribunali, 253).

La mostra propone un inedito e profondo dialogo visivo, filosofico ed esistenziale tra la creazione contemporanea e il capolavoro Sette Opere di Misericordia di Caravaggio, a cui Yu Hong si è ispirata per realizzare il suo lavoro.

Un progetto espositivo che mette in relazione epoche e culture differenti, unite dal comune interrogativo degli artisti sulla rappresentazione della condizione umana e della sua fragilità a quattro secoli di distanza.

All’inaugurazione interverranno Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Alberto Sifola di San Martino, Governatore al Patrimonio mobiliare e artistico del Pio Monte della Misericordia, Alexandra Munroe, curatrice del Solomon R. Guggenheim Museum di New York, Mario Codognato e Loredana Gazzara, curatori della mostra. Sarà presente l’artista.

Le altre opere di Yu Hong al Pio Monte della Misericordia

Accanto a Make a Wish, sarà esposta l’opera Death Can’t Be Known until One Knows Life (2023) di Yu Hong, il piccolo trittico già parte della collezione del Pio Monte della Misericordia, acquisito nell’ambito dell’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia.

In una dimensione più intima, il trittico porta così il confronto con Caravaggio verso una riflessione più radicale sulla presenza e sull’assenza, sulla vita e sulla morte, completando il percorso aperto dalla monumentale Make a Wish. Ad arricchire l’esposizione i bozzetti preparatori delle due opere realizzati su carta dall’artista.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027.

L’opera

Make a Wish (acrilico su tela di 340 × 140 cm) è stato realizzato per Another One Bites the Dust, prima mostra monografica di Yu Hong in Europa, presentata nel 2024 nella chiesetta della Misericordia di Venezia in occasione della 60ª Biennale di Venezia. Il progetto è stato portato in Italia dal The Asian Art Initiative del Solomon R. Guggenheim Museum di New York, e curato da Alexandra Munroe.

Dialogo tra presente e passato

La grande pala dipinta di Yu Hong giunge ora al Pio Monte con la mostra “Umanità a confronto tra buio e oro” proponendo un dialogo tra arte contemporanea e i grandi capolavori del passato, avvicinando linguaggi e mondi apparentemente distanti.

Se il pittore seicentesco immerge le Sette Opere di Misericordia nel buio di una strada napoletana, facendo emergere dalla penombra i corpi e i gesti attraverso cui la misericordia si manifesta concretamente, Yu Hong costruisce il proprio spazio attraverso un fondo oro, luminoso e astratto, e mette in scena, proprio come nel dipinto di Caravaggio, sette tragiche vicende umane in un’unica composizione, ciascuna estrema e disperata.

L’essere umano esposto e bisognoso dell’altro

Due soluzioni opposte per affrontare la stessa materia: l’essere umano esposto e bisognoso dell’altro.

Partendo dalla realtà del proprio tempo, Yu Hong trasforma frammenti di immagini contemporanee in una narrazione pittorica universale.

L’artista, infatti, attinge a fotografie e video reali raccolti dal web per rappresentare figure senza volto e senza identità, sospese in uno spazio astratto, simbolo della fragile condizione umana. Le storiche deformità fisiche e le piaghe della miseria seicentesca trovano un corrispettivo attuale nei corpi dinamici e sospesi di Yu Hong, specchio della vulnerabilità della gioventù moderna.

Il capolavoro di Caravaggio, che da oltre quattro secoli abita la chiesa dell’Istituzione, continua a interrogare lo sguardo di oggi sul concetto di Misericordia, mentre la pittura di Yu Hong raccoglie il messaggio più attuale di quella tradizione: la condizione umana, i traumi, la vulnerabilità dell’uomo, simbolo di sofferenza collettiva del mondo moderno.

La mostra, realizzata con il contributo della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli, è accompagnata dal catalogo pubblicato da artem, che raccoglie i testi di Fabrizia Paternò di San Nicola, Alberto Sifola di San Martino, Alexandra Munroe, Mario Codognato e Loredana Gazzara.

Con “Umanità a confronto tra buio e oro”, il Pio Monte della Misericordia conferma la propria missione di custodire il patrimonio storico rendendolo interlocutore vivo del presente, attraverso un dialogo costante tra l’arte del passato e le espressioni della contemporaneità.

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UMANITÀ A CONFRONTO TRA BUIO E ORO

a cura di Mario Codognato e Loredana Gazzara

Catalogo artem

Pio Monte della Misericordia – Napoli, Via Tribunali 253

10 ottobre 2026 – 10 gennaio 2027

Inaugurazione

Sabato 10 ottobre 2026, ore 11.30

Info e orari www.piomontedellamisericordia.it