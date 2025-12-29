Mann aperto martedì 30 e giovedì 1

- pubblicità -

Il Museo Nazionale di Napoli ama la propria comunità e durante le festività non solo accoglie i visitatori con i consueti orari, ma martedì 30 dicembre resta eccezionalmente aperto dalle 10 alle 18. Non finisce qui: grazie al Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, il 1° gennaio il Museo sarà visitabile dalle 10 alle 18.

Due occasioni uniche per godere del più grande museo archeologico del mondo e approfittare della visita per acquistare l’abbonamento Openmann che, a condizioni vantaggiose e adattate alle esigenze di specifici gruppi (appassionati, giovani, famiglie, aziende), permette di frequentare l’Archeologico tutti i giorni.

Durante le festività oltre alle straordinarie collezioni permanenti, i nostri ospiti troveranno nell’Atrio, la mostra “Riccardo Licata, Gino Morandis e Tancredi Parmeggiani. Storie d’arte e d’amicizia”, dedicata ai tre pittori moderni spazialisti che, ciascuno con il proprio stile, dialogarono con l’arte antica.

Inoltre, sono ancora in corso le retrospettive sul fotografo De Rumine e sul pittore Luigi Bazzani, che nel 1800 tradussero in arte le suggestioni delle scoperte archeologiche nelle città vesuviane (sala del Plastico di Pompei e sala 95).

“Attendiamo i nostri visitatori al MANN per una festa della cultura: le nostre collezioni offrono un viaggio nel tempo alla scoperta di valori senza tempo. La squadra del MANN è già al lavoro per arricchire la propria offerta culturale sin dai primi mesi del 2026 con il riallestimento della collezione della sezione Villa dei Papiri, la riapertura della Numismatica e un ingresso completamente rinnovato con spazi per servizi, accoglienza e mostre temporanee. E a questo proposito guardiamo al nuovo anno nel segno della Sirena Parthenope, cui dedicheremo una grande mostra nella prossima primavera . Vogliamo un Museo sempre più vivo e permeabile con l’esterno, luogo accogliente e ricco di sorprese per vivere l’arte e la storia in modo coinvolgente e innovativo”, commenta il Direttore Generale del Museo, Francesco Sirano.