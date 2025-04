Mann, due appuntamenti pasquali con CoopCulture

- pubblicità -

In occasione delle festività pasquali, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre le sue porte a un tempo da dedicare alla condivisione e alla scoperta, con due attività speciali ideate da CoopCulture per un’esperienza di visita aperta a tutti.

La prima proposta prende forma in un percorso delicato e coinvolgente, guidato da presenze senza voce ma cariche di significato: le Muse, figure mitologiche che da sempre custodiscono e diffondono le arti. In questa esperienza, accompagnano il pubblico in una visita speciale e accessibile, pensata per includere ogni persona, indipendentemente dalla modalità comunicativa. Grazie all’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), simboli visivi e strumenti non verbali diventano il linguaggio attraverso cui osservare, comprendere, scegliere ed esprimersi.

Accanto a questa esperienza pensata per tutte e tutti, CoopCulture propone anche un’attività dedicata alle bambine e ai bambini, che unisce scoperta e creatività: la visita guidata con laboratorio “Il mestiere dell’Archeologo”. Si percorreranno le sale del Museo alla scoperta dei reperti, ricostruendone la storia, la provenienza e le circostanze del ritrovamento. Poi, in laboratorio, si passerà all’azione: bambine, bambini e adulti potranno cimentarsi con il meticoloso lavoro dell’archeologo, simulando il delicato procedimento di smontaggio, analizzando gli strati, catalogando ogni oggetto riportato alla luce. Un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, che unisce il fascino della scoperta al piacere di stare insieme durante le vacanze pasquali.

Modalità di partecipazione

Le Muse | linguaggio codificato CAA

18 e 19 aprile 2025, ore 11.45

Attività didattica gratuita

Per partecipare alla visita didattica è necessario acquistare il biglietto d’ingresso al sito

Il mestiere dell’Archeologo

18 e 19 aprile 2025, ore 11.30

Visita e laboratorio euro 8,00

Per partecipare alla visita didattica è necessario acquistare il biglietto d’ingresso al sito

Info e prenotazioni

www.coopculture.it |tel:+39848800288 | da cellulare ed estero +390639967050