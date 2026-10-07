MANNight, appuntamento giovedì 8

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Ultimi tre giovedì per vivere la magia di MANNight, il programma di aperture serali del Museo archeologico nazionale di Napoli che arricchisce il percorso di visita con esperienze e performances artistiche, danze e bodypainting, interventi musicali, tableaux vivants.

Il programma di giovedì 8

Questa settimana – giovedì 8 ottobre, dalle 20 alle 23:30 – torna come ospite l’artista Antonella Romano, che dopo la sua performance “Respect me”, propone al pubblico, con una comunicazione interattiva, una nuova esperienza creativa di ricamo del ferro, dedicata questa volta a due figure emblematiche del femminile: Eva e la Sirena.

Dedicata alle donne e al potere è anche la nuova proposta di “quadri” di Teatri35, per i Tableaux Vivants che si rifanno a celebri affreschi della Collezione vesuviana, dalla Flora alla Medea sino alla megalografia di Boscoreale con la Corte ellenistica della Villa di Publio Fannio Sinistore. Torna il giovedì di MANNight: il 1° ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà aperto anche di sera, con tante performance artistiche in programma nelle collezioni dell’Istituto.

Nuova installazione interattiva per il collettivo artistico cosadelfuturo: si chiama Hoop e connette due sale del piano terra attraverso i desideri dei visitatori che li potranno consegnare ai microfoni di “Echo”, che restituirà un messaggio dedicato da portare via, e li rivedranno come parte di vere e proprie onde di carta di “Mother”, l’altra installazione collegata, per la creazione di un flusso unico di parole e di sogni.

Torna nella sezione affreschi, nella sala della megalografia di Boscoreale, la performance di bodypainting di Weronique Art. Per la parte di dj set, a cura di Soul Express Collective, oltre alla welcome session della dj Angelica Barrella, che accoglie gli ospiti sul terrapieno, nel giardino della Vanella questa settimana ci sarà il duo dei RAREGEMS, un progetto di ricerca di musica rara che spazia tra sonorità disco, boogie, funk, jazz e house, per costruire un vero storytelling su vinile.

Francesco Sirano

“Al Museo di sera, al Museo tutto l’anno: in occasione delle MANNight, promuoveremo l’abbonamento OpenMANN al prezzo promozionale di 20 euro invece di 25, per valorizzare una frequentazione sempre più quotidiana del nostro Istituto. L’esperienza MANNight ci ha dimostrato che l’arte antica parla a tantissimi, anche giovani: il Museo è casa di tutti e, anche quando terminerà la programmazione serale in attesa della prossima edizione del 2027, continueremo a seguire questa lunghezza d’onda”, commenta il Direttore Generale del MANN, Francesco Sirano.

“MANNight. Straordinarie aperture” è un progetto realizzato in collaborazione con Casa del Contemporaneo e la Santissima Community Hub.