MANNight, appuntamento questa sera

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Torna il giovedì di MANNight: il 1° ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà aperto anche di sera, con tante performance artistiche in programma nelle collezioni dell’Istituto.

Ancora, durante le MANNight di ottobre, sarà promosso l’abbonamento annuale OpenMANN: al Museo di sera, al Museo tutto l’anno, per radicare sempre più il legame tra l’Archeologico e la città.

Il progetto MANNight, ideato dalla Direzione del Museo e prodotto da Casa del Contemporaneo in collaborazione con La Santissima Community Hub, anche questa settimana proporrà al pubblico nuove performance e una selezione originale di musica con FuturoTropicale, dj di base a Milano: un set che guarda alla scena Balearic di fine anni ’80 e attraversa tutti i generi musicali, dalla pop alla disco fino all’house music.

Come ogni settimana, accoglierà il pubblico la dj Angelica Barella, con la sua welcome session sul terrapieno del Museo.

“Ottobre all’insegna delle aperture serali e non solo: ci attende un autunno ricco di eventi, segnati dalla celebrazione dei 250 anni di storia del nostro Museo. Filo conduttore di queste iniziative sarà la consapevolezza che il futuro incontra il passato: uno slogan che ci accompagnerà per tutto il 2027, connotando la multidisciplinarietà delle nostre attività”, commenta il Direttore Generale del Museo, Francesco Sirano.

Durante le quattro serate MANNight di ottobre il Museo aderirà alla campagna di sensibilizzazione, legata al mese della prevenzione del tumore al seno e promossa da Susan Komen Italia in rete con il Ministero della Cultura: la Venere Callipige sarà illuminata di rosa.