Marianna Bonavolontà sbarca al Social World Film Festival a Vico Equense

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Cresce l’attesa per la nuova edizione del Social World Film Festival, la prestigiosa kermesse cinematografica internazionale che trasformerà la splendida cornice di Vico Equense nel cuore pulsante del cinema sociale. Tra le personalità più attese che impreziosiranno il festival con la loro presenza spicca il nome di Marianna Bonavolontà.

Marianna Bonavolontà

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Giornalista, autrice e imprenditrice, Marianna Bonavolontà è una figura poliedrica nota al grande pubblico come divulgatrice e “aviation storyteller”. Figlia d’arte dello storico pilota “Goodwill”, è stata nominata Madrina del velivolo G-91 in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare ed è l’ideatrice del celebre format di eventi e interviste “Un Caffè al Volo”. La sua presenza al festival testimonia la forte sinergia tra il mondo del cinema d’impegno e le eccellenze della cultura e della comunicazione italiana.

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La nota professionista prenderà parte ai prestigiosi appuntamenti del festival nella giornata di giovedì 9 luglio, una data che si preannuncia già come una delle più intense e significative dell’intera manifestazione.

9 luglio premio alla carriera a Micaela Ramazzotti

​La giornata del 9 luglio sarà infatti interamente dedicata a Micaela Ramazzotti, protagonista assoluta del cinema italiano contemporaneo e icona di talento e sensibilità.

All’attrice e regista verrà conferito il prestigioso Premio alla Carriera, un riconoscimento a un percorso artisticamente straordinario che l’ha imposta come una delle interpreti più intense, poliedriche e amate della sua generazione.

​Prima delle celebrazioni ufficiali, Micaela Ramazzotti incontrerà il pubblico del festival. Un dialogo aperto che precederà la proiezione del suo acclamato esordio dietro la macchina da presa, “Felicità”, pellicola che ha già saputo conquistare critica e spettatori per la sua capacità di raccontare con rara delicatezza le dinamiche familiari e sociali.

Il look di Marianna Bonavolontà in occasione del Festival sara’ curato da Fontanarosa Parrucchieri.