A un’agenzia napoletana il Leone d’Oro per la pubblicità

- pubblicità -

Ci sono pubblicità che emozionano, specie quando si tratta di cibo, bevande, temi green. Quasi sempre dietro c’è l’industria creativa milanese a fare da padrona con i più importanti uffici marketing e big agency italiane in una sfida creativa all’ultimo spot o all’ultima pagina pubblicitaria.

Stavolta è l’eccellenza campana a farsi notare, con una piccola agenzia, Agrelli&Basta che ha vinto il Leone d’Oro al Media Key Venice Award 2025 nella sezione “Press” (campagne pubblicitarie su carta stampata) per la creatività multi-soggetto realizzata per La Doria, azienda di Angri in provincia di Salerno, che -forse non tutti sanno- è il primo produttore europeo di pelati, polpa di pomodoro, legumi e sughi pronti nel mercato retail.

L’Agenzia di comunicazione con sede principale a Napoli, fondata e diretta dal pubblicitario Claudio Agrelli, è stata l’unica del Sud Italia premiata nel corso della seconda edizione dell’evento che intende celebrare le migliori campagne di comunicazione e marketing nei settori “Food&Beverage” e “Sustainability&Green”. Un riconoscimento di prestigio che testimonia l’eccellenza dei creativi partenopei, capaci di competere con successo con agenzie e brand di spessore nazionale e internazionale, tanto che l’advertising private label della Doria è sfilata sotto i riflettori insieme alle campagne di Red Bull, Tavernello, Conad, Tic Tac Ferrero, Beretta, Nespresso, Jagermeister e Lavazza, anch’esse premiate nel corso della serata.

La kermesse organizzata da Media Key ha di fatto riportato a Venezia l’Award della Comunicazione già presente nella città lagunare dal 1954 poi trasferitosi a Cannes dal 1983. Si tratta di una delle migliori organizzazioni italiane nel settore, rappresentando un punto di riferimento per chi opera nella pubblicità e nella comunicazione d’impresa.

La cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 si è svolta lunedì 10 febbraio nel palazzo storico della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, alla presenza di esperti del settore, agenzie creative, case di produzione audio e aziende private. La giuria ha premiato le campagne che si sono distinte per l’originalità dell’idea creativa, l’efficacia della strategia di comunicazione e la capacità di coinvolgere il pubblico in modo innovativo.

In effetti Agrelli&Basta non è nuova a primati, tra i vari riconoscimenti ha ritirato, nel 2018 a Washington, il “Premio Eccellenza Italiana”, e continua a distinguersi per i suoi rebranding aziendali e le sue campagne pubblicitarie.

Claudio Agrelli, fondatore dell’Agenzia ha dichiarato: “Essere stati a Venezia in un contesto così importante ci rende oltre che orgogliosi anche motivati: ormai i brand hanno capito che non è la dimensione dell’Agenzia a fare la differenza, ma basta un team preparato che sappia comprendere appieno le esigenze di comunicazione del Cliente. Certo, ciò rende più complesso scegliere l’Agenzia, specie in un mercato così prolifero di startup. Noi siamo nati nel 2002 anticipando il concetto di ‘atelier’ della comunicazione, la nostra crescita infatti è verticale più che orizzontale: siamo sempre più specializzati e possiamo diventare una certezza per manager che vogliano raggiungere risultati significativi con budget accettabili per attività di branding distintive”.