Acqua S.Bernardo omaggia Napoli con una bottiglia d’artista

- pubblicità -

S. Bernardo rende omaggio alla Città di Napoli: la celebre Goccia infatti viene “vestita” attraverso l’arte fresca e giovane dell’artista Federico De Simone apprezzato artista che dipinge le meraviglie partenopee sulla mezzolitro Pet Premium Edizione Speciale Acqua S.Bernardo.

S.Bernardo fin dal 1926, anno di sua fondazione, ha riservato grande attenzione al mondo dell’arte, dapprima con Leonetto Cappiello, che realizzò le prime storiche réclame rimaste nell’immaginario collettivo, fino ad arrivare alle Gocce e alle più innovative creazioni di oggi che distinguono l’azienda nel panorama di riferimento, tanto da poterla definire l’acqua del design.

Dopo le serie “Milano” e “Tigullio”, a cui si sono aggiunte le bottiglie speciali dedicate ad Alba, Cuneo, Salento, Agrigento, Lago di Como e Asti, Acqua S.Bernardo prosegue così il suo tour alle bellezze d’Italia.

A emozionare con la nuova Goccia di S.Bernardo, disegnata dallo storico designer Giorgio Giugiaro (che la considera la sua opera più rappresentativa) è l’arte di Federico De Simone, che ha rappresentato su una sua tela i simboli evocativi di Napoli, città millenaria.

La presentazione è avvenuta nell’incantevole cornice del Chiostro San Francesco, tra via Luca Giordano e via Aniello Falcone, struttura attiva da soli 5 anni ma che sotto la guida del titolare Andrea Ferrara ha già saputo ritagliarsi un significativo spazio nella vita culturale cittadina.

Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli dichiara: «Siamo felici che Napoli sia protagonista di un’edizione speciale firmata S.Bernardo, un marchio che da sempre celebra l’eccellenza e la bellezza dei territori italiani. Questo omaggio è un riconoscimento importante per una città in continua evoluzione, capace di ispirare creatività e visioni contemporanee. Ancora più significativo è il coinvolgimento di un giovane artista napoletano, Federico De Simone, che con il suo talento contribuisce a raccontare l’anima autentica di Napoli attraverso immagini iconiche rivisitate in chiave moderna.

Ringraziamo S.Bernardo per questa scelta e per aver dato voce, con sensibilità e stile, allo spirito della nostra città».

Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo afferma: «Siamo innamorati del nostro Paese, a cui adoriamo dedicare le nostre “Signature”. Napoli rappresenta l’anima più verace e autentica che c’è in noi e siamo orgogliosi di poterle dedicare questa nostra “Signature” proprio nell’anno in cui la città festeggia i 2500 anni dalla fondazione. Il prossimo anno S.Bernardo celebrerà il suo primo centenario, contestualmente

al raggiungimento della neutralità carbonica, grazie anche al nostro parco eolico che ci permette di abbattere del 65% le emissioni di CO2. La tappa di Napoli per noi rappresenta un significativo passo di avvicinamento. Ringrazio Federico De Simone, il giovane artista per il grande fascino della sua creazione».

Federico De Simone, artista: «Io non sono nato a Napoli ma sono napoletano d’adozione. Ho realizzato quest’opera unica proprio per l’occasione, e nel farlo sono tornato con la mente ai miei primi passi in questa città. Quando ho smesso di guardarla da turista e ho iniziato davvero a viverla, a sentirla mia. Ricordo le giornate passate a camminare senza una meta precisa, nei miei momenti liberi, alla ricerca di un’ispirazione che credevo fosse fuori… e che invece, giorno dopo giorno, ho scoperto essere già dentro di me. Dentro di me, come le passioni, le contraddizioni, la luce e l’ombra che convivono in questa città eterna. Non servono cornetti, maschere, luoghi di culto o leggende per raccontare Napoli. Perché Napoli non è una città: è un mondo. Un mondo che ti cambia, ti accoglie, ti sfida e ti regala un pezzo della sua anima, se sai

guardarla davvero».

Ed è proprio questo che emerge dall’opera Napoli, che fa bella mostra di sé sulla Goccia Acqua S. Bernardo.

L’illustrazione riporta tutti questi elementi rendendo già da ora, la nuova Signature S.Bernardo un’icona del Made in Italy.