Alcott apre a Casablanca

Capri Group ha inaugurato il primo punto vendita Alcott in Marocco, segnando un nuovo passo nel processo di internazionalizzazione del brand.

Lo store è stato inaugurato l’8 agosto a Casablanca, all’interno di una delle aree commerciali più vivaci e centrali della città.

Il nuovo spazio si distingue per il design contemporaneo e curato, in linea con l’identità giovane e dinamica di Alcott.

Al suo interno sono ospitate le collezioni uomo e donna, in un ambiente pensato per valorizzare l’estetica e l’esperienza del marchio.

Con questa apertura, Capri Group rafforza la propria presenza all’estero, portando l’inconfondibile stile italiano nel cuore della scena retail internazionale.