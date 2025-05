America’s Cup, T-shirt celebrativa di Alcott

- pubblicità -

In occasione dell’assegnazione della Coppa America 2027 a Napoli – la prima volta in assoluto che l’Italia ospiterà la storica competizione velica – ALCOTT, brand punto di riferimento dello street fashion italiano, rende omaggio alla città con una t-shirt in edizione limitata e una vetrina celebrativa nel cuore dello shopping partenopeo.

La maglietta, con la scritta “BELLA NAPOLI” stampata sul petto, è un tributo alla bellezza e al carisma della città, oggi al centro della scena sportiva internazionale. Disponibile da subito nel flagship store di Via Toledo, sarà affiancata da un’installazione in vetrina interamente dedicata a questo storico momento.

“Abbiamo voluto celebrare Napoli con un gesto semplice ma fortemente simbolico. La nostra città merita tutto il riconoscimento possibile per questo grande risultato: portare un evento internazionale come la Coppa America nel cuore del Mediterraneo è motivo di orgoglio per tutti noi”, hanno dichiarato Salvatore e Francesco Colella, CEO di Capri Group.

Conosciuto per il suo spirito giovane, dinamico e cosmopolita, ALCOTT è oggi uno dei brand più seguiti nel panorama fashion italiano e internazionale, punto di riferimento per le nuove generazioni, grazie a collezioni che uniscono creatività, versatilità e una forte identità urban. Il brand riconferma ancora una volta il suo legame con la città di Napoli, riconoscendo l’impegno e la visione che hanno reso possibile un evento di portata internazionale come la Coppa America 2027: la t-shirt e la vetrina dedicata rappresentano infatti un omaggio sincero alla città, alla sua bellezza, alla sua forza e alla sua capacità di farsi protagonista sulla scena mondiale.