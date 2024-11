Anche a Napoli Intesa Sanpaolo si illumina per le donne

- pubblicità -

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Intesa Sanpaolo si tinge di arancione e illumina la storica sede di via Toledo a Napoli, il grattacielo di Torino, le sedi di Via Verdi a Milano e di via del Corso a Roma a sostegno della campagna promossa dall’ONU e UNWomen.

Numerose sono le iniziative del Gruppo su tutto il territorio nazionale:

• Intesa Sanpaolo aderisce alla campagna #NessunaScusa attraverso un messaggio di sensibilizzazione su oltre 3000 sportelli automatici e sui videowall del grattacielo di Torino e del grattacielo Gioia 22 a Milano. La campagna riprende in Italia la mobilitazione #NoExcuse lanciata dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di respingere le giustificazioni troppo spesso utilizzate per minimizzare la violenza: la gelosia, il raptus, la provocazione, l’abbigliamento, le abitudini di vita.

• Anche i musei di Intesa Sanpaolo si impegnano sul tema in tutte le sedi di Napoli, Milano, Torino e Vicenza con visite guidate alle opere delle collezioni permanenti per scoprire personaggi e vicende emblematiche dell’emancipazione femminile nel corso della storia.

Alle Gallerie d’Italia – Napoli, domenica 24 novembre ore 11:30, visita guidata “Matrone ed etere, sante e modelle”: una narrazione che traccia, attraverso le figure e i volti di donne che animano le opere delle Gallerie d’Italia di Napoli, la storia dell’emancipazione della donna attraverso i secoli. Il cambiamento del suo ruolo dalla famiglia alla società partendo dall’antica Grecia fino ad arrivare agli inizi del Novecento con le prime conquiste del diritto al voto femminile.

• Il Museo del Risparmio a Torino sviluppa lungo tutto l’anno attività volte ad evidenziare l’altra faccia della violenza di genere ovvero quella economica. Negli anni questo impegno ha permesso di formare e sensibilizzare circa 20.000 donne attraverso progetti, eventi e webinar. Tra le proposte, il 28 novembre alle ore 18, in presenza e online, è in programma l’evento “Niente sconti. Stop alla violenza economica” per affrontare il tema da una prospettiva diversa. L’incontro si aprirà con una narrazione teatrale dedicata alla violenza economica, seguita da un confronto con la partecipazione anche maschile, perché per cambiare una cultura dominante è essenziale il coinvolgimento di tutte le persone.

Intesa Sanpaolo ha da tempo messo in campo numerose iniziative rivolte alle proprie persone: tra queste la possibilità di accedere a un supporto psicologico con un servizio di ascolto e di prima informazione e, dal 2021, una policy specifica di prevenzione e contrasto delle molestie e di diffusione della cultura del rispetto e dell’inclusione.

Intesa Sanpaolo sostiene inoltre le organizzazioni non profit impegnate in questo ambito, tra cui l’Associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza con cui collabora per garantire ospitalità in Case Rifugio alle donne vittime di violenza.

Attraverso il Fondo di Beneficenza in capo alla presidenza, dal 2019 sono stati 166 i progetti supportati orientati al contrasto della violenza di genere per circa 5,3 milioni erogati, un tema che in questo biennio 2023-2024 è tra le linee guida che ne indirizzano l’attività.

Il Gruppo ha aderito all’Accordo per le donne vittime di violenza tra ABI e i principali sindacati: per le donne inserite nei percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica, prevede la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui e dei prestiti personali per 18 mesi. La Banca ha previsto anche la sospensione dell’intera rata per offrire un maggior supporto.