Anche Colourbook al Comicon

Dal 1 al 4 maggio 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli si prepara ad accogliere il Comicon, la kermesse del fumetto più attesa dell’anno, e Colourbook, anche quest’anno, parteciperà a questa straordinaria manifestazione.

Lo Stand 4APM05, situato nel Padiglione 4, sarà un vero e proprio hub di creatività e divertimento, pieno di tanti nuovi prodotti da scoprire.

Quest’anno, grande attesa per l’ampliamento della linea Pin-It, lanciata con successo nel 2024 e già diventata un cult tra gli appassionati con i suoi quaderni.

A completare la collezione, tre nuovi articoli imperdibili: il raccoglitore ad anelli e la cartella portadocumenti A4 e l’astuccio in silicone Goommy. Ogni prodotto può essere personalizzato grazie ai colorati Pins, venduti in blister da 4, per rendere ogni soggetto unico e divertente. Tutti da collezionare!

In esclusiva per i veri tifosi azzurri, presso lo stand Colourbook sarà possibile scoprire tutte le novità della collezione SSC Napoli, che include il nuovissimo zaino rigido 3D a forma di maglietta, un astuccio rigido in coordinato e l’intera gamma di articoli scuola firmati Napoli, ideali da portare con sé tra i banchi e non solo.

Presente in fiera anche la linea Geolier x Colourbook. La linea è dedicata a chi vuole portare il proprio idolo sempre con sé ed è composta da zaini, mini-zaini, pochette, sacche con coulisse, astucci e borracce. Ogni articolo è caratterizzato da dettagli e rifiniture esclusive e da un’accattivante grafica urban.

Non mancheranno le anteprime. Presentate in esclusiva in fiera le Wild Bags, gli zainetti per i più piccoli della collezione Colourbook Kids. Ispirati agli animali della savana, Giraffa, Tigre, Panda ed Elefante, questi zainetti sono perfetti per l’asilo e per le avventure nel tempo libero. Morbidi, resistenti e coloratissimi, diventeranno i compagni inseparabili di ogni piccolo esploratore.

Ma non è tutto! Presso lo stand Colourbook si avrà l’opportunità di scoprire anche i nuovissimi notebook Good Vibes, pensati per chi ama scrivere, le praticissime Always Bag, mini-borse a tracolla cute e alla moda, perfette per ogni occasione e gli irresistibili Goommy Pets e Goommy Koala, astucci in silicone con basetta retrattile.

Infine, per intrattenere e coinvolgere al 100% i visitatori, presso lo stand Colourbook ci saranno due giochi divertenti ed emozionanti: La ruota della fortuna, con tantissimi regali in palio e il nuovo Colour Buzzer. In quest’ultimo, i partecipanti dovranno dimostrare la propria abilità nel bloccare il timer esattamente a 10 secondi, per aggiudicarsi uno zaino Colourbook. Per chi non riuscisse, però, c’è sempre un premio di consolazione!