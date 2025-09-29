Anche quest’anno Caffè Borbone partner di X Factor

- pubblicità -

Anche quest’anno Caffè Borbone è – grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle – official partner di X Factor, lo show Sky Original, tutti i giovedì su Sky, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. Per il terzo anno consecutivo, il brand leader nel comparto del caffè monoporzionato, nonché il marchio più associato al programma dagli spettatori[1], affianca il programma con un’importante novità: il contest “Borbone Xpress – il caffè che ti porta in finale”.

L’iniziativa omnicanale interesserà tutti i punti vendita, dalla GDO e GDS ai negozi specializzati, fino alle piattaforme e-commerce e ad Amazon, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico e condurlo fino al momento più atteso: la finale di X Factor, quest’anno a Napoli nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito.

Un contest su larga scala

Quest’anno la strategia di Caffè Borbone punta a massimizzare visibilità e il coinvolgimento dei consumatori attraverso una campagna digitale su tutti i touchpoint.

La meccanica del contest è semplice: acquistando almeno 15€ di prodotti Caffè Borbone, disponibili nei punti vendita aderenti o online, sarà possibile inserire sul sito caffeborbone.com il proprio scontrino per scaricare una canzone personalizzata con il proprio nome, generata dall’intelligenza artificiale, e per partecipare all’estrazione per la finale: un’iniziativa pensata per far vivere a tutti gli amanti del caffè un’edizione da veri protagonisti.

5 vincitori tra i 10 che parteciperanno alla finale, avranno accesso all’area premium, per vivere un’esperienza da veri VIP.

La campagna partirà il 1° ottobre e sarà attiva fino al 19 novembre.

Caffè Borbone celebra il talento con un’esperienza unica

Caffè Borbone rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento e della creatività, trasformando un semplice momento quotidiano in un’occasione straordinaria. Grazie a Borbone Xpress, i fan di X Factor avranno l’opportunità di vivere da protagonisti l’energia e le emozioni del celebre talent show, fino a conquistare un posto alla sua attesissima finale.

Non più soltanto una pausa caffè, ma un vero e proprio pass per accedere al mondo di X Factor: Caffè Borbone trasforma il rito quotidiano in un’esperienza memorabile, dedicata agli “Eroi di tutti i giorni”.

[1] Survey qualitativa online condotta su stagione XF2024 completata da un panel di 265 rispondenti diviso equamente tra uomini e donne.