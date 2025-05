Banca Mediolanum a Napoli con il Giro d’Italia

- pubblicità -

Domani, giovedì 15 maggio, partirà da Potenza per arrivare a Napoli, la terza tappa italiana del Giro d’Italia 108. Anche quest’anno, per il 23° anno consecutivo, Banca Mediolanum è sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, riconfermando il suo legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più amate dagli italiani.

“UN GIRO NEL GIRO”

DOMANI DA NOLA A NAPOLI SI PEDALA CON I CAMPIONI BETTINI, FONDRIEST E MUCCIOLI

Confermata anche per il 2025 una nuova edizione di “Un giro nel Giro”, l’iniziativa di pedalate amatoriali dedicata a clienti e appassionati di ciclismo, organizzata da Banca Mediolanum lungo le tappe del Giro d’Italia. Un’occasione unica per vivere in prima persona l’atmosfera del Giro, anticipando la corsa e pedalando a fianco dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo italiano.

L’appuntamento è giovedì 15 maggio a Nola (Napoli), presso lo stand di Banca Mediolanum in via Fonseca/piazza Salvo D’Acquisto, alle ore 11:00. La partenza della pedalata è fissata per le ore 11:45, con arrivo previsto a Napoli, sulla linea dove poco più tardi sprinteranno i professionisti, al termine di un percorso pianeggiante lungo 53 km. L’iniziativa è stata organizzata da Costante Turchi, Regional Manager di Lazio, Campania, Sardegna e Basilicata di Banca Mediolanum.

“STORIE SU DUE RUOTE: PAROLA DI CAMPIONE”

In questa zona nel 2017, Dalia Muccioli conquistava una tappa del Giro della Campania in Rosa. “Tengo particolarmente a quella vittoria – racconta oggi – non solo per il traguardo, ma per l’energia che avevo sentito lungo la strada: le voci, i colori, l’affetto che ti piove addosso quando pedali nel Sud Italia è indescrivibile. Ricordo i vicoli di piccoli paesi affacciati sulle colline, il profumo del caffè che usciva dai bar, i saliscendi che non perdonano, ma ti regalano emozioni vere. In Campania ho sentito il mio ciclismo diventare qualcosa di più: un modo per entrare in contatto profondo con i luoghi e le persone”.

Il Giro 2025 torna a toccare quelle terre con la tappa Potenza–Napoli. Un percorso che parla anche di lei, e di una vittoria che ha il sapore della terra calda e della gente che ti applaude col cuore.

Da queste emozioni nasce “Storie su due ruote: parola di campione”, il nuovo spazio curato da Banca Mediolanum. In ogni tappa, uno dei nostri testimonial condividerà un ricordo, un aneddoto, un legame personale con i luoghi attraversati dal Giro. Un racconto corale fatto di strade, fatica e bellezza, dove ogni pedalata parla di passione, memoria e orgoglio.

“FRAGILI, MA POTENTI”. IL PROGETTO DI FONDAZIONE MEDIOLANUM PER IL FUTURO DEI BAMBINI CON DISABILITA’ NEUROLOGICHE

Nel 2025 Fondazione Mediolanum rinnova il suo impegno a favore dell’infanzia sostenendo “Fragili, ma potenti”, la nuova raccolta fondi dell’anno. Il progetto nasce per garantire a 1.064 bambini con condizioni neurologiche complesse e alle loro famiglie un percorso personalizzato di riabilitazione e sostegno, in collaborazione con tre realtà d’eccellenza: Fondazione Don Gnocchi, Fondazione Fight The Stroke e Fondazione TOG.

“Fragili, ma potenti” si rivolge a minori che convivono con difficoltà cognitive, motorie e comunicative, causate da lesioni genetiche, congenite o da traumi perinatali. La campagna offrirà loro accesso a trattamenti riabilitativi innovativi, integrati a tecniche tradizionali, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le loro potenzialità inespresse. Il progetto prevede inoltre un percorso di supporto psicologico dedicato ai genitori, per accompagnarli nel delicato compito di crescere e sostenere un figlio con disabilità complessa. Anche quest’anno Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, moltiplicando l’impatto di ogni donazione.

Il Giro d’Italia sarà un’occasione speciale per sensibilizzare il pubblico lungo tutto il territorio nazionale, portando il messaggio del progetto direttamente tra le persone e promuovendo una cultura della cura e dell’inclusione.

www.fondazionemediolanum.it