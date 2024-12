Benedetta Parodi Brand Ambassador Vingi

- pubblicità -

VINGI, l’homewear brand che incarna l’essenza del made in Italy, annuncia la sua nuova collaborazione con Benedetta Parodi, una delle figure più amate della televisione, giornalista e scrittrice italiana. Benedetta sarà la Brand Ambassador della nuova collezione di biancheria da tavola e tessili da cucina Full season 2025, che si caratterizza per l’alta qualità e per il design ricercato, elementi distintivi del marchio.

Da sempre, infatti, VINGI si distingue per la ricerca dell’eccellenza, attraverso collezioni che uniscono cura dei dettagli, versatilità e una vasta gamma di cromie e fantasie. Ogni stagione, il brand propone tessuti selezionati con cura, creando un universo unico che trasforma ogni ambiente domestico in un luogo di eleganza e comfort. E la nuova collezione di biancheria da tavola e tessili da cucina non fa eccezione, offrendo materiali pregiati e stili sofisticati, perfetti per ogni occasione.

Riconosciuta per il suo charme e dinamismo, Benedetta incarna perfettamente i valori fondamentali del marchio VINGI: autenticità, raffinatezza e una profonda passione per il mondo dell’accoglienza. La sua presenza contribuirà a promuovere una visione del vivere quotidiano che celebra la convivialità e il calore dei momenti condivisi in casa, creando esperienze indimenticabili.

Il marchio declina home collections per cucina, salotto e bagno, caratterizzate da stile, design, comfort e fatte apposta per rispondere alle esigenze dei clienti. Un mood unico ed originale che rivela palette vivaci, accostate a pregiate rifiniture, adattabili in base a gusti e preferenze differenti. Ampia la gamma di tovaglie, runners, strofinacci, asciugamani e combinazioni, valorizzate da alta qualità e competitività sul mercato. Le creazioni VINGI, presenti in tantissimi punti vendita in tutta Italia, si caratterizzano per un design moderno, una piacevole morbidezza e la funzionalità degli accessori per l’uso quotidiano. Grazie a sessioni dedicate di studio e ricerca sui materiali e le innovative tecniche di lavorazione, l’azienda riesce a valorizzare un lifestyle rilassato, che permette alle famiglie di vivere appieno i propri spazi. I prodotti VINGI abbelliscono gli ambienti con armonie di colori, luminosità e atmosfere immediatamente riconoscibili.