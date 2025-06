Caffè Borbone sostiene i giovani talenti del ciclismo

- pubblicità -

Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, rinnova la partnership con il Team Technipes #inEmiliaRomagna, squadra Elite e Under 23 dell’Emilia-Romagna nata per valorizzare i giovani talenti del ciclismo italiano, sotto la guida dell’icona nazionale Davide Cassani e del qualificato staff coinvolto nel progetto. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con il debutto del GP Caffè Borbone, la collaborazione si rafforza ulteriormente: il logo Caffè Borbone sarà infatti presente sulle divise del team, impegnato in un calendario di gare di alto livello sia in Italia che all’estero.

L’unione tra Caffè Borbone e il Team Technipes #inEmiliaRomagna si rinnova all’insegna di una visione comune: sostenere il potenziale delle nuove generazioni, promuovere lo sport come strumento di valorizzazione del talento e sostenere il territorio attraverso iniziative che uniscano passione e cultura.

«Quello tra Caffè Borbone e il nostro Team – spiega Davide Cassani, ideatore del progetto Team Technipes #inEmiliaRomagna e presidente di APT Servizi Emilia Romagna che ha promosso la nascita del progetto – è molto più di una semplice sponsorizzazione: è un incontro di valori. Credere nei giovani, accompagnarli nel loro percorso di crescita, sostenere i territori italiani con le proprie tipicità e promuovere la cultura sportiva sono obiettivi che condividiamo in ogni azione quotidiana che portiamo avanti. Un buon caffè, per un ciclista, è spesso il punto di partenza di una giornata di allenamenti o il momento in cui si crea spirito di squadra sul pullman. Per questo sono felice che Caffè Borbone sia ancora al nostro fianco, in Italia e all’estero, lungo le salite vere e quelle metaforiche dello sport e della vita quotidiana».

Caffè Borbone promuove e sostiene ogni forma di talento, riconoscendone il valore come leva fondamentale per lo sviluppo sociale. Attraverso iniziative mirate, partnership strategiche e progetti attivi sul territorio, l’azienda si impegna a valorizzare le capacità individuali in ambito artistico e sportivo. In particolare, Caffè Borbone riconosce nello sport un potente veicolo di espressione del talento, capace di trasmettere valori come impegno, resilienza e spirito di squadra, in linea con la propria visione e DNA d’impresa.

“Siamo orgogliosi di confermare il nostro sostegno al Team Technipes #inEmiliaRomagna. Questa partnership rappresenta un impegno sincero e concreto verso le nuove generazioni e il loro talento autentico. Condividiamo con il team valori essenziali come la passione, l’impegno, l’etica e il senso di comunità. È un privilegio camminare al fianco di questi giovani atleti, sostenendoli nelle sfide quotidiane fatte di sacrificio e passione. Come sostenitori di quelli che definiamo “Eroi quotidiani”, saremo con loro nei momenti di fatica e di sconfitta, così come in quelli di gioia e di vittoria, pronti a celebrare insieme ogni successo” – ha dichiarato Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.

Nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani – ex ciclista professionista e CT della nazionale dal 2014 al 2021, diventato negli anni per migliaia di appassionati la voce del ciclismo italiano – il Team Technipes #inEmiliaRomagna riunisce in una squadra 13 giovani ciclisti da tutta Italia con l’obiettivo di aiutarli nel passaggio al professionismo, grazie a uno staff tecnico d’eccellenza. Allo stesso tempo, il team promuove l’Emilia-Romagna come terra ideale per il cicloturismo, grazie alla bellezza dei paesaggi, la cultura enogastronomica e una rete di percorsi pensati per tutti gli appassionati delle due ruote.

Caffè Borbone e lo sport: gli appuntamenti 2025

Suzuki Bike Day – 14 giugno, Autodromo di Monza

Caffè Borbone sarà presente anche quest’anno al Suzuki Bike Day, che giunge alla quinta edizione e si terrà il 14 giugno con partenza dall’Autodromo Nazionale di Monza. Un evento non competitivo che richiama appassionati da tutta Italia, lungo un percorso ispirato alla rinomata Coppa Agostoni, pensato per celebrare la mobilità sostenibile e il ciclismo come stile di vita. La giornata vedrà la partecipazione di Davide Cassani, che illustrerà il tracciato e guiderà simbolicamente i partecipanti insieme al Team Technipes #inEmiliaRomagna.

Cassanata Tour – 19-22 giugno, un viaggio da Milano a Cortina

Sempre in compagnia di Davide Cassani e con il sostegno di Caffè Borbone, torna anche quest’anno il Cassanata Tour: quattro tappe tra le salite più iconiche del ciclismo italiano – Milano, Morbegno, Bormio, Bolzano, Cortina – per raccontare la bellezza delle nostre montagne, la fatica e il fascino del ciclismo con il gusto autentico di un buon caffè condiviso al traguardo.

2° Gran Premio Caffè Borbone – 23 agosto, Emilia Romagna

Dopo il successo dello scorso anno, torna il 2° GP Caffè Borbone, la gara ciclista esclusiva e di carattere nazionale dedicata alla categoria Juniores (17-18 anni). L’appuntamento è fissato per il 23 agosto, con un percorso di 125 km tra Errano di Faenza e Brisighella, passando per alcune delle zone colpite dall’alluvione del 2023, oggi simbolo di rinascita e resilienza: un’iniziativa che consolida il ruolo di Caffè Borbone come sostenitore del talento giovanile e della valorizzazione del territorio.

Eroica – il fascino del ciclismo d’altri tempi

Grazie anche alla partnership con Eroica, avviata nel 2025, l’impegno di Caffè Borbone nel mondo del ciclismo si estende ora a tre tappe internazionali, consolidando la sua presenza oltre i confini nazionali. Eroica è una manifestazione cult del ciclismo che celebra i valori dell’autenticità, della sostenibilità e della passione sportiva. Un’occasione per Caffè Borbone per portare tutto il gusto dell’espresso italiano fuori dai confini nazionali attraverso la sua presenza nelle aree hospitality, nei punti ristoro e la fornitura di caffè all’interno della gift bag destinate ai partecipanti.

L’iniziativa ha preso il via con la prima tappa internazionale a Valkenburg (Olanda) il 6 e 7 giugno con uno scenografico punto ristoro all’interno del Castello di Cortenbach.

Il viaggio di Eroica proseguirà con un altro appuntamento in Germania, a Eltville il 23 agosto per poi culminare nell’evento italiano, nel luogo da cui tutto è partito.

Il 4 e 5 ottobre a Gaiole in Chianti (Italia), Caffè Borbone sarà protagonista con il “Caffè in partenza” e la presenza nel Village con uno stand brandizzato. Inoltre, in occasione della terza tappa italiana, sarà presente anche Davide Cassani, l’anima dell’evento.