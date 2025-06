Caffè Toraldo, Gigi D’Alessio nuovo testimonial

- pubblicità -

È ufficiale, l’icona pop italiana Gigi D’Alessio è il nuovo volto di Caffè Toraldo, storica torrefazione napoletana. Inizia così un’intesa che accompagnerà il brand fino al 2027 con una serie di iniziative dedicate al pubblico, in cui il cantante sarà protagonista di un racconto legato al rito del caffè napoletano, proprio lui che Napoli ce l’ha nel cuore.

La partnership sarà un’esperienza immersiva, dove il testimonial diventa portavoce di una fucina di valori perfettamente in armonia con il brand: concreti, condivisi, gli stessi che ispirano la sua musica.

Sarà la voce di un caffè buono, sincero, attento alle persone e alle nuove generazioni, che continua a portare nel mondo il rito del caffè napoletano.

Gigi D’Alessio, tra i più grandi protagonisti della scena musicale italiana, con oltre 30 milioni di album venduti e un ruolo riconosciuto come ambasciatore della musica italiana nel mondo, è il testimonial ideale. Ma la scelta di puntare su di lui va ben oltre questi straordinari risultati, come sottolinea l’AD di Caffè Toraldo – Marco Simonetti: “Il talento e i numeri parlano da soli. Ma ciò che ci ha davvero colpiti, quando lo abbiamo conosciuto, è stato scoprire prima l’uomo e poi l’artista. È per questo che lo abbiamo scelto. La sua capacità di arrivare al cuore di tutte le generazioni, i valori che condivide con la nostra filosofia e il suo legame con Napoli, ci hanno guidati verso quella che, più che una decisione, è stata una scelta naturale.”

“Per noi napoletani, il caffè non è solo una bevanda ma un rito quotidiano, un momento sacro che racchiude storia, passione e convivialità. Il Caffè Toraldo incarna perfettamente questo spirito, portando nel mondo l’eccellenza e l’autenticità di un culto profondamente radicato nella nostra cultura”, spiega Gigi D’Alessio. “Sono felice di questa partnership: condividiamo le stesse origini, nel cuore pulsante di Napoli, e gli stessi valori che il caffè rappresenta — tradizione, qualità e calore umano.”

Il brand nasce oltre 50 anni fa nel cuore di Napoli, nel quartiere Sanità, con una piccola torrefazione: un luogo dove gustare un buon caffè, acquistare la miscela per casa e incontrare direttamente le persone. Oggi dimensioni, numeri e canali sono cambiati, ma questa resta la filosofia dell’azienda: creare relazioni sincere e avere cura del consumatore. In questo contesto, Gigi D’Alessio rappresenta un ponte tra generazioni e territori, capace di raccontare un prodotto quotidiano in modo autentico e riconoscibile. Una scelta che riflette la volontà di costruire una narrazione coerente con la storia del marchio e i valori che lo ispirano. E in questo caso, non ci sono dubbi – conclude Simonetti – Gigi è la scelta giusta.