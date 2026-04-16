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Capri Group, realtà italiana a cui fanno capo i brand Gutteridge e Alcott, rinnova il proprio impegno sociale invitando cittadini e contribuenti a destinare il 5×1000 alla Fondazione Salvatore Colella ETS, espressione concreta dei valori della Famiglia Colella.

Nata nel 2023 per volontà dei coniugi Anna Sorrentino e Nunzio Colella, la Fondazione rappresenta il braccio solidale del Gruppo Capri e opera con l’obiettivo di offrire supporto a persone e comunità in difficoltà, intervenendo in ambiti diversi: sanitario, educativo, sociale e culturale.

Guidata da una visione chiara – “essere presenti ovunque ce ne sia bisogno” – la Fondazione sostiene il territorio, le istituzioni e numerose realtà del terzo settore, promuovendo iniziative concrete a favore di chi vive condizioni di fragilità.

Negli anni, grazie all’impegno diretto della famiglia Colella e del Gruppo Capri, sono stati destinati oltre un milione di euro a progetti solidali, contribuendo a generare un impatto positivo su comunità e persone, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più vulnerabili della popolazione. Attraverso la campagna 5×1000, la Fondazione invita tutti a compiere un gesto semplice ma significativo: una firma che non comporta alcun costo, ma che può tradursi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

Per donare è sufficiente inserire il codice fiscale della Fondazione Salvatore Colella ETS: 95331470633 nella propria dichiarazione dei redditi.

“Un piccolo gesto può fare una grande differenza” è il messaggio al centro della campagna, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della solidarietà e della responsabilità sociale condivisa. “Crediamo che ogni azienda abbia il dovere di restituire valore al territorio in cui opera. Con la Fondazione Salvatore Colella ETS vogliamo essere concretamente al fianco di chi ha bisogno, promuovendo inclusione, crescita e opportunità. Il 5×1000 è uno strumento semplice ma fondamentale per ampliare il nostro impatto e aiutare sempre più persone.” conclude Anna Sorrentino, Presidente della fondazione e Vicepresidente e socio fondatore di Capri Group.

Per maggiori informazioni: www.fondazionesalvatorecolella.com